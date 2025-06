Via Ghibli, i periti nella casa del mistero 

Sopralluogo a sorpresa dei periti nominati ieri mattina dal Tribunale nell’appartamento di via Ghibli degli anziani coniugi Luigi Gulisano e Marisa Dessì, 79 e 82 anni, trovati senza vita la sera del 5 dicembre scorso nello studio dell’abitazione. La Procura indaga per duplice omicidio volontario, ma a sei mesi dal rinvenimento dei corpi non è ancora chiara né la data del decesso né le modalità del presunto delitto.

Il sopralluogo

Subito dopo aver ricevuto l’incarico dalla giudice per le indagini preliminari Ermengarda Ferrarese, il medico legale Rita Celli e il tossicologo Claudio Medana si sono recati nel Quartiere del Sole assieme ai Carabinieri del Ris e ai vari consulenti già incaricati di far luce al mistero sulla morte dei due pensionati. I periti hanno chiesto di poter ispezionare l’abitazione dove viveva la coppia: con loro c’erano anche l’avvocato Luigi Sanna, difensore di Claudio Gulisano, secondo figlio e, al momento, unico sospettato del duplice delitto, e il legale Gianluca Aste, che assiste il fratello Davide, ritenuto parte offesa dell’eventuale reato. Entro fine agosto gli esperti dovranno consegnare le perizie che saranno illustrate in udienza il 11 settembre

Le indagini

A coordinare l’inchiesta è la sostituta procuratrice Rossana Allieri che, pochi giorni dopo il rinvenimento dei corpi, esclusa l’ipotesi iniziale dell’avvelenamento da funghi, aveva incaricato di far luce sul decesso i consulenti Roberto Demontis e Giampiero Cortis, medico legale e tossicologo. Gli accertamenti tecnici sono stati invece assegnati al Ris, mentre interrogatori e l’eventuale accertamento del movente sono condotti dai militari del Nucleo investigativo e dai colleghi della Stazione di San Bartolomeo. Il 30 dicembre è stato arrestato Claudio Gulisano, indiziato di aver ucciso i genitori, ma da sei mesi si inseguono notizie contrastanti sul giorno della morte (l’ultima ipotesi è il 4 dicembre) e sulle modalità (l’avvelenamento da nitrito di sodio sarebbe indicato inizialmente sarebbe scomparso nell’ultima relazione, lasciando spazio alla morte per asfissia). Senza un quadro di certezze, il difensore Luigi Sanna ha deciso di chiedere al giudice l’incidente probatorio, poi concesso da Gip Ferrarese con la nomina di propri esperti.

Gravi indizi

A pesare sul figlio minore degli anziani deceduti sono per ora solo dei gravi indizi legati al presunto movente economico: debiti che il 44enne avrebbe avuto e bonifici effettuati dal telefonino del padre quando, secondo l’ipotesi della Procura, l’anziano sarebbe stato già morto. Si parla di circa 20mila euro.