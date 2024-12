Via Ghibli, convocati nuovi testimoni 

Sarà una settimana di interrogatori serrati, con vari testimoni convocati dai carabinieri, in attesa che i consulenti della Procura consegnino gli esiti dell’autopsia e degli esami tossicologici e chiariscano, una volta per tutte, come e perché sono morti l'anziano agente di commercio Luigi Gulisano e sua moglie Marisa Dessì. Il tutto in vista degli accertamenti tecnici irripetibili che prenderanno il via subito dopo l’Epifania.

Gli interrogatori

Nessun indagato, ma tanti testimoni. Prosegue senza sosta l’attività degli investigatori che stanno cercando di far luce sul giallo di via Ghibli, dove lo scorso 5 gennaio sono stati trovati i corpi senza vita dei due coniugi di 79 e 82 anni. Dopo una prima ipotesi legata ad un’intossicazione alimentare da funghi, la sostituta procuratrice Rossana Allieri ha aperto un fascicolo per duplice omicidio volontario a carico di ignoti. I carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Cagliari hanno sentito subito i primi testimoni, mentre i colleghi del Ris hanno effettuato un gran numero di sopralluoghi portandosi via dalla casa e dall’auto della coppia numerosi reperti e campioni da analizzare. Tra la settimana appena trascorsa e la prossima gli investigatori sembra abbiano convocato un gran numero di testimoni: prima potrebbe essere sentito il notaio dal quale gli anziani coniugi avrebbero registrato un testamento reciproco (stando alle prime indiscrezioni l’uno a beneficio dell’altro). La lettura delle ultime volontà, prevista per i giorni scorsi, è saltata perché non sarebbero ancora disponibili i certificati di morte. Stando ai primi accertamenti entrambi avrebbero avuto un discreto patrimonio. Non è escluso che vengano anche sentiti dagli investigatori Claudio e Davide Gulisano, 44 e 46 anni, straziati dal dolore per la morte dei genitori. Entrambi avrebbero già aiutato i carabinieri nei primi accertamenti, specie dopo la scoperta dei corpi.

Gli accertamenti

I laboratori del Ris, nella caserma di San Bartolomeo, ospiteranno a partire dall’8 gennaio gli accertamenti tecnico irripetibili sui telefonini Motorola e Samsung appartenuti a Luigi Gulisano e Marisa Dessì. I militari vogliono capire chi sia stato l’ultimo a utilizzare il cellulare e, per questa ragione, estrarranno le impronte digitali ancora presenti negli smartphone. Solo dopo sarà esaminato il contenuto delle memorie e recuperati anche i messaggi dalle chat. Sarebbero già iniziate, invece, le analisi sui prodotti alimentari recuperati nella dispensa, nel frigorifero e sulle tracce di sangue scoperte nell’appartamento. Nessuna conferma, invece, sull’ipotesi che a causare il malore fatale possa essere stato un conservante specifico per alimenti (forse il nitrato di sodio), che verrebbe utilizzato anche per confezionare salumi fatti in casa. Si tratta di una sostanza inodore e insapore, altamente tossica, che rischia – in qualche caso – di essere confusa col sale o con lo zucchero. Per uccidere ne bastano pochi grammi, anche solo mezzo cucchiaio diluito nell’acqua, ma prima di morire causerebbe nausea, vomito, vertigini, cianosi, ipotermia, ipotensione e shock. Un’evoluzione del quadro clinico di cui non sembrerebbe siano state trovate delle tracce evidenti nell’appartamento di via Ghibli.

RIPRODUZIONE RISERVATA