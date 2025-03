Via Ghibli, coniugi soffocati con i cuscini? 

L’avvelenamento potrebbe essere stato solo simulato, con il nitrito di sodio fatto ingerire ai due anziani coniugi solo per accreditare l’ipotesi di un’intossicazione fatale da funghi. In realtà, Luigi Gulisano e Marisa Dessì, 79 e 82 anni, sarebbero stati soffocati, uccisi forse bloccando le vie respiratoria con l’uso di alcuni cuscini. È l’ultima e più recente ipotesi investigativa al vaglio dei carabinieri del Ris di Cagliari che, nei giorni scorsi, hanno effettuato dei prelievi di materiale biologico nell’abitazione di via Ghibli da alcuni cuscini che si trovavano nello studio dove sono stati trovati di corpi senza vita lo scorso 5 dicembre.

Il nitrito di sodio

Una cosa è certa: nel corso dell’autopsia, il medico legale Roberto Demontis ha trovato del nitrito di sodio nello stomaco di entrambi i pensionati. Si tratta di una sostanza utilizzata per conservare gli alimenti che, in dosi elevate, può essere tossica e letale. Dopo aver pensato in un primo momento che l’anziana coppia fosse morta per l’ingestione di funghi velenosi, gli investigatori – coordinati dalla pm Rossana Allieri – si erano convinti che si sia trattato di un omicidio. Proprio la presenza della tossina nello stomaco aveva fatto credere che l’ex rappresentante di commercio e la moglie fossero stati uccisi mescolando la sostanza al cibo. Ma col passare dei mesi e, proseguendo con gli accertamenti dei Ris, sono emersi i primi dubbi: la sostanza tossica potrebbe, da sola, non essere stata sufficiente a uccidere. Il medico legale, inoltre, ha indicato il soffocamento come causa del decesso. Una ipotesi compatibile sia con l’effetto della tossina sui polmoni che con un blocco meccanico delle vie aeree.

L’esame sui cuscini

Nei giorni scorsi i Ris erano tornati nell’appartamento al terzo piano della palazzina di via Ghibli, dove poco più di quattro mesi fa erano stati trovati i corpi senza vita dei coniugi. Gli investigatori hanno prelevato il dna al figlio minore della coppia, il 44enne Claudio Gulisano, finito in carcere un mese dopo con l’accusa di aver avvelenato gli anziani genitori per motivi economici. La nuova serie di accertamenti irripetibili riguardavano l’estrazione e la comparazione del profilo genetico da alcuni cuscini ritrovati nello studio dov’erano adagiati i corpi senza vita dei due pensionati. Il sospetto è che l’avvelenamento possa essere stato solo un tentativo di depistaggio, messo in piedi per far credere che Luigi Gulisano e Marisa Dessì fossero realmente deceduti a causa dei funghi velenosi.

Gli accertamenti

Ai nuovi accertamenti erano presenti anche Luigi Sanna, l’avvocato dell’indagato, e il secondo figlio della coppia, Davide, ritenuto estraneo ai fatti e assistito come persona offesa dall’avvocato Gianluca Aste. Gli esperti del Ris si sono concentrati nuovamente su alcuni arredi presenti nello studio, la stanza in cui sono stati trovati i corpi di Luigi Gulisano e della moglie. Hanno cercato eventuali tracce di dna sia su un divano e su dei cuscini, mentre sono stati prelevati ed esaminati anche un mazzo di chiavi e l’orologio del 79enne. A distanza di oltre quattro mesi dalla scoperta dei due corpi (era stato proprio il figlio Claudio a trovarli) proseguono dunque le indagini della Procura e le verifiche scientifiche, anche con l’ausilio del Raggruppamento carabinieri investigazioni scientifiche (Racis) di Roma per svolgere, nei laboratori della caserma Salvo D’Acquisto, gli accertamenti sugli smartphone, sui computer e sui software installati negli apparecchi elettronici. Ma nelle ultime ore si è fatto strada il nuovo colpo di scena, con il sospetto che gli anziani siano stati soffocati. L’unico sospettato, per il momento, resta il figlio Claudio che si trova in carcere dallo scorso 30 dicembre: su di lui pesano gravi indizi, soprattutto sul movente. Avrebbe fatto dei bonifici a suo vantaggio quando i genitori erano già morti.

