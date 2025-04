Via Ghibli, completato il prelievo dei Dna 

Tutte e quattro le donne a cui è stato chiesto di sottoporsi all’esame del Dna si sono presentate nella caserma “San Bartolomeo” di Calamosca, sede del Ris dei Carabinieri, e si sono sottoposte al test genetico che sarà comprato con il profilo femminile trovato nell’appartamento di via Ghibli, dove lo scorso 5 dicembre sono stati trovati i corpi senza vita dei coniugi Luigi Gulisano e di sua moglie, Marisa Dessì, rispettivamente di 79 e 82 anni. Per la Procura entrambi sarebbero stati uccisi: avvelenati e, forse, anche soffocati. Per avere l’esito della comparazione bisognerà attendere qualche giorno, ma nessuna delle quattro donne – tutte parenti o affini dei coniugi e dei due figli – risulta iscritta nel registro degli indagati.

Gli accertamenti

Il Dna rintracciato nell’abitazione dagli specialisti del Ris, a quanto pare, non sarebbe compatibile con quello dell’anziana donna deceduta. Per questa ragione si è reso necessario confrontarlo con le persone che abitualmente frequentavano la casa Gulisano o che, comunque, ci sarebbero stati in passato. La comparazione è anche una delle ultime attività che gli investigatori stanno facendo, prima di consegnare la relazione finale alla sostituta procuratrice Rossana Allieri. L’unico iscritto nel registro degli indagati, arrestato a fine dicembre con l’accusa di duplice omicidio, è il figlio minore della coppia, Claudio Gulisano, sospettato di aver ucciso il padre e la madre per ragioni economiche. L’indagine, nonostante poco o nulla trapeli dalla Procura, sarebbe ormai alle fasi finali e si attende solo la relazione medico-tossicologica dei professori Roberto Demontis e Giampietro Cortis che dovrà chiarire una volta per tutte le modalità della morte dei due pensionati. A far finire nei guai il figlio 44enne dell’ex agente di commercio e della coppia è stato il fatto di aver negato di essere stato in via Ghibli ore prima del ritrovamento dei due corpi (è stato visto da una vicina) e alcuni bonifici per 20 mila euro a suo vantaggio che sarebbero stati fatti dopo il duplice omicidio.

La relazione medica

Per chiudere l’inchiesta la pm Allieri dovrà comunque attendere la relazione medico-tossicologica, così da sciogliere ogni dubbio sulle cause del decesso. L’ipotesi al momento più accreditata dai consulenti è che i coniugi Gulisano siano morti avvelenati dal “nitrito di sodio”, un conservante per carni che ha dei profili di tossicità. La sostanza sarebbe stata trovata nell’apparato digerente di entrambi gli anziani, ma non è escluso che possano essere stati anche soffocati.

RIPRODUZIONE RISERVATA