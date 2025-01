Luigi Gulisano e Marisa Dessì, 79 e 82 anni, sarebbero morti per avvelenamento la mattina del 4 dicembre, dopo aver fatto colazione. Gli inquirenti stanno ripercorrendo i movimenti del figlio Angelo, 44 anni, in carcere a Uta con l’accusa di duplice omicidio. C’è un “buco” di un’ora, quel giorno, nel cellulare dell’uomo, come emergerebbe dai tabulati. L’altro figlio, Davide, ha chiesto il dissequestro dei corpi per celebrare il funerale.

