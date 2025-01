Via Ghibli, aperta la cassaforte dei coniugi morti 

I carabinieri stanno cercando di ricostruire i rapporti familiari tra gli anziani coniugi Luigi Gulisano e Marisa Dessì, trovati senza vita nella loro casa di via Ghibli, e il figlio minore Claudio, finito in carcere perché sospettato del loro duplice omicidio. Negli ultimi giorni sono stati sentiti altri parenti, così da capire se tra i genitori e il 44enne vi fossero tensioni, soprattutto legate a questioni di natura economica. Gli investigatori, coordinati dalla pm Rossana Allieri, ipotizzano ancora un movente legato ad alcuni trasferimenti di denaro (circa 20mila euro) che sarebbero stati fatti tra il 4 e il 5 ottobre, quando poi la coppia è stata trovata morta nello studio della loro casa al Quartiere del Sole.

In questi giorni, inoltre, i militari sono tornati nell’abitazione di via Ghibli per aprire la cassaforte degli anziani che, al momento, era rimasta sigillata. Lunedì, invece, inizieranno gli accertamenti tecnici irripetibili sui telefoni di Luigi Gulisano e Marisa Dessì, oltre che in quello sequestrato al figlio (difeso dall’avvocato Luigi Sanna), assieme agli esami sul computer e sulle tracce biologiche trovate nell'appartamento nel corso di una lunga serie di sopralluoghi da parte dei militari del Ris. L'obiettivo è verificare l'ipotesi di un presunto avvelenamento di entrambi gli anziani, ipotizzato dal medico legale e dal tossicologo nominati dalla Procura attraverso l’ingestione di nitrito di sodio.

