Via Ghibli, al setaccio i cellulari 

Non solo le analisi tossicologiche, si scava anche nei telefonini degli anziani coniugi per scoprire la verità sul giallo legato alla loro morte. Sono iniziati ieri mattina gli accertamenti tecnici irripetibili sui reperti biologici e sugli apparecchi telefonici acquisiti dal Ris nella casa dell’agente di commercio Luigi Gulisano, 79 anni, e di sua moglie Marisa Dessì, di 82, trovati assieme senza vita nello studio della loro abitazione in via Ghibli, a Cagliari, lo scorso 5 dicembre da uno dei figli. La sostituta procuratrice Rossana Allieri, titolare del fascicolo aperto con l’ipotesi di duplice omicidio volontario, ha notificato proprio a Claudio (44 anni) e al fratello maggiore Davide (46) gli avvisi previsti dal codice di procedura penale, in qualità di persone offese.

Gli accertamenti

Entrambi i figli, dunque, hanno avuto la possibilità di nominare un proprio consulente di parte che partecipasse agli esami dei Ris e degli esperti informatici sui reperti e sui cellulari, ma entrambi hanno deciso di affidarsi agli esperti indicati dalla Procura. Mentre i carabinieri del Reparto investigazioni scientifiche analizzeranno nei laboratori della caserma di San Bartolomeo le tracce di sangue individuate nell’appartamento, i resti alimentari recuperati (oltre che tra i rifiuti, anche nel frigo e in dispensa), così come impronte digitali e altro materiale acquisito che è ritenuto utile per l’inchiesta, i tecnici informatici sonderanno le memorie degli apparecchi telefonici per recuperare messaggistica, chat e altro materiale sul traffico delle chiamate in entrata e in uscita nei giorni a ridosso di quello che, in tanti tra gli investigatori, sono ormai convinti essere un duplice delitto. Si tratta di «atti irripetibili», per questa ragione il pubblico ministero è stato costretto ad avvisare le parti: il fascicolo è ancora contro ignoti, dunque nessuno è stato avvisato in qualità di persona sottoposta ad indagini, mentre i due figli sono stati informati in qualità di parti offese.

Massima segretezza

La sensazione tra gli investigatori della Procura e dei carabinieri è che si possa arrivare a una svolta in tempi rapidi. Ieri, sabato mattina, non si è visto il continuo via-vai che nei giorni precedenti ha svelato l’attività frenetica nell’ufficio della pm Allieri. Il riserbo tra gli inquirenti resta massimo, anche se ormai in pochi sembrano credere più all’intossicazione alimentare, legata all’ingestione di funghi raccolti qualche giorno prima. Un’ipotesi che già dopo il sopralluogo del Ris dei carabinieri era stata esclusa, quando cioè sono stati chiamati gli esperti dell’Istituto micologico del Servizio sanitario della Asl che hanno analizzato i resti trovati nei rifiuti e quelli che ancora c’erano in frigo o in dispensa, indicandoli come specie edibili: dunque non velenose.

Stima patrimoniale

Gli investigatori dell’Arma stanno lavorando ormai da due settimane circa anche sui rapporti e sul patrimonio dell’anziana coppia: dai rapporti personali e familiari alle amicizie, dal patrimonio immobiliare a quelli finanziari. Un’analisi meticolosa per ricostruire la rete di relazioni personali e capire se i coniugi avessero situazioni di tensione o astio con qualcuno, ma anche per provare a ipotizzare un eventuale movente. Resta ancora un gigantesco mistero: se è stato un duplice delitto, cosa può avere ucciso assieme, così rapidamente da non poter chiedere aiuto, l’agente di commercio e sua moglie?

