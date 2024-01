Via Gherardo delle Notti, nuovo giardino con area fitness, zona cani e giochi per bambini  

Ieri sono state aperte al pubblico due aree verdi in via Gherardo delle Notti, a Mulinu Becciu, per un’estensione complessiva di circa 7.650 metri quadrati, in seguito alla riqualificazione degli spazi fortemente degradati.

Per la prima area, che è di circa 5mila metri quadri, è stato realizzato un prato, sono state installate attrezzature per il fitness con un attrezzo multi-sport e giochi per bambini con pavimentazione anti-trauma.

Realizzata anche un’area cani recintata con doppio ingresso e fontanella a doppio uso (umano e animale).

In entrambe le aree sono stati messi a dimora esemplari arborei adulti e arbusti della macchia mediterranea, servizi da fornitura idrica.

Gli interventi sono ricompresi nei lavori di recupero e potenziamento di aree verdi degradate che hanno interessato 27 aree verdi cittadine, finanziati con fondi Pon Metro React-Eu.

Nelle ultime settimane inaugurazioni simili si sono succedute con costanza. Sabato scorso stati aperti al pubblico due spazi in via Procida e via Levanzo, al Quartiere del sole, il 10 gennaio erano stati aperti i cancelli (poi chiusi da ignoti) di un’area di circa 1.200 metri quadri in via Berna, il giorno dell’Epifania il taglio del nastro è avvenuto per due aree da 5.400 metri quadri in via Bainsizza e via Montixeddu, il 3 gennaio in via Cuoco, a Pirri, il 29 dicembre era stato inaugurato uno spazio in via Rovereto, mentre alla vigilia di Natale era stato inaugurato un giardino attrezzato, con area cani, in via Asti.

