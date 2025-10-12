VaiOnline
Cabras.
13 ottobre 2025 alle 00:35

Via Garibaldi, sosta a tempo e proteste 

Parcheggi a tempo, e per chi vive in via Garibaldi sarà l’inizio di un incubo. A Cabras tanti cittadini si lamentano per le limitazioni imposte dal Comune dalle 9 alle 13. «È impensabile che chi abita in via Garibaldi debba andare a caccia di un posto valido solo per trenta minuti. Dove si deciderà di mantenere i parcheggi a tempo, deve essere previsto un pass o un permesso gratuito per i residenti - denuncia il consigliere di minoranza, Antonello Manca – Non si può chiedere a chi ha una casa di vivere sotto la minaccia di una multa solo perché ha parcheggiato davanti al proprio portone. Chiedo con forza che questa misura venga rivista». Manca poi punta il dito anche sulle gravi condizioni di degrado in cui versa il marciapiede di via Leopardi. «Presenta crepe diffuse, dislivelli e parti ormai deteriorate, che rendono difficile e pericoloso il passaggio dei pedoni, in particolare per anziani e persone con mobilità ridotta». ( s. p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Francesco Pinna