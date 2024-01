Via Garibaldi, semaforo troppo breve: lunghe code e proteste 

La scena è la stessa tutti i giorni, quasi a tutte le ore: lunghe code in prossimità del semaforo, clacson e nervi a fior di pelle degli automobilisti.

Percorrere via Garibaldi, strada nel cuore del centro storico che sbuca in viale Colombo, sta diventando un incubo. Il semaforo rallenta il traffico e così lunghe file si formano già dal mercato di piazza Dessì.

Le auto ferme bloccano la strada stretta e impediscono il passaggio dei pedoni. Il verde dell’impianto dura infatti pochi secondi e a rallentare il passaggio c’è anche chi deve svoltare verso il Poetto e che si trova contemporaneamente con il verde chi invece arriva da via Verdi e deve svoltare in viale Colombo.

Più volte è stato chiesto di aumentare la durata del verde ma l’ipotesi è stata scartata perché è necessario che il traffico circoli più velocemente in viale Colombo. Scartata anche l’ipotesi di realizzare una rotatoria tra via Garibaldi e viale Colombo.

Intanto per aggirare il traffico c’è chi a passare in auto e a tutta velocità in piazza Santa Maria, che è pedonale solo sulla carta. I residenti avevano promosso una raccolta di firme per risistemare i dissuasori e impedire il passaggio dei veicoli: sembrava cosa fatta invece delle barriere in ferro non c’è ancora traccia.

