Via Garibaldi, l’acciottolato perde pezzi 

Si sfalda l’acciottolato nel centro storico. Dopo i rattoppi effettuati qualche mese fa in alcuni tratti di strada soprattutto all’altezza di piazza Santa Maria, la pavimentazione di via Garibaldi riprende a rovinarsi sotto l’intenso traffico.

Lo stesso succede anche nella vicina via XX Settembre dove marmo e acciottolato soffrono non solo l’alto numero di auto che percorre le strade ma anche l’alta velocità. «Questi dislivelli sono pericolosi», dice Rita Atzori, «dovrebbero sistemarlo, ma non buttando sopra un po’ di bitume. Questa è una pavimentazione particolare e andrebbe riparata lasciando l’aspetto che ha adesso».In passato anche per preservare la pavimentazione, all’epoca appena realizzata, tra le vie Garibaldi, XX Settembre e piazza Santa Maria, era stata istituita la zona a traffico limitato, poi sospesa per via delle proteste di residenti e commercianti.

RIPRODUZIONE RISERVATA