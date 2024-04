Via Garibaldi, incendio in un’abitazione 

Momenti di grande paura nella tarda mattinata di ieri in via Garibaldi. Intorno alle 11 è scoppiato un incendio all’interno di un’abitazione. Le fiamme, sviluppatesi per cause ancora da accertare, hanno coinvolto l’intero edificio di due piani; arrivate nella parte alta, hanno causatto anche il crollo di alcuni solai lignei.

La squadra dei Vigili del fuoco, giunta dal distaccamento di San Vito, ha provveduto, in primo luogo, a soccorrere del proprietario dell’abitazione e a spegnere immediatamente le fiamme, evitando la propagazione alle strutture limitrofe; i soccorritori infine si sono preoccupati di mettere in sicurezza l’area. Le operazioni si sono protratte sino alle 14.15.

Per il proprietario, preso in cura dal personale sanitario del 118, non è stato disposto il ricovero in ospedale. Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco e a medici e infermieri, sono interventi anche i carabinieri della stazione di Muravera per gli accertamenti e i rilievi di legge. (g. a.)

