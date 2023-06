Via Garibaldi e via Manno: verde, fiori, arte e musica 

Via Garibaldi, via Manno, via Cima, via Spano e via Mazzini saranno colorate da addobbi floreali su balconi e ingressi delle attività commerciali per diventare teatro di un ricco programma di iniziative come performance musicali a cura degli studenti del Liceo “Foiso Fois” e del Convitto Nazionale. Un gruppo di artisti coadiuvati dall’associazione Artemisia, invece, dipingeranno con tavolozza e cavalletto nelle vie del centro.

Valorizzare il patrimonio storico-artistico cittadino, attraverso la cura del verde pubblico. È l’obiettivo di “Petali in Città” in programma sino a domenica.

Via Garibaldi, via Manno, via Cima, via Spano e via Mazzini saranno colorate da addobbi floreali su balconi e ingressi delle attività commerciali per diventare teatro di un ricco programma di iniziative come performance musicali a cura degli studenti del Liceo “Foiso Fois” e del Convitto Nazionale. Un gruppo di artisti coadiuvati dall’associazione Artemisia, invece, dipingeranno con tavolozza e cavalletto nelle vie del centro.

Incontri e auto d’epoca

Domani dalle 10 alle 12 alla Passeggiata Coperta del Bastione si terrà una conferenza dal titolo “Cultura e Verde: un connubio vincente”. Parteciperanno la direttrice dell’Orto Botanico di Cagliari, Annalena Cogoni, il professor Gianluca Iiriti, esperto del rapporto fra natura e contesto urbano, gli assessori comunali Giorgio Angius e Maria Dolores Picciau.

L’evento con passeggiate lungo le vie del centro per ammirare gli addobbi floreali e i balconi fioriti prevede nella mattinata di domenica una sfilata di auto d’epoca a cura del Circolo sardo automoto d’epoca.

Per la riuscita di “Petali in Città” hanno partecipato numerose associazioni, come Legambiente Cagliari, associazione per il Parco Molentargius-Saline-Poetto, associazione Ambiente e/è Vita Sardegna, associazione Artemisia scuola d’arte, Circolo sardo automoto d’epoca.

“L’iniziativa si inserisce all’interno della pianificazione che la nostra Amministrazione sta dedicando ai temi del verde», ha commentato il sindaco Paolo Truzzu. «La presenza di alberi e di verde nei contesti urbani non solo è un indicatore importante di qualità della vita della nostra città, ma ha risvolti profondi nella tutela del nostro patrimonio storico-artistico».

Per l’assessora alla Cultura e Spettacolo, Maria Dolores Picciau, “Petali in Città” «non rappresenta solo un modo di valorizzare le bellezze culturali della città ponendole in diretto dialogo con splendide installazioni floreali, ma anche un’occasione per riflettere in maniera estesa sulle modalità attraverso le quali le realtà culturali cagliaritane si confrontano con i temi della sostenibilità ambientale, la valorizzazione della bellezza naturale e la coltivazione del rapporto con la natura all’interno del contesto urbano».

