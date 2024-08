«Via Garibaldi deve rinascere» 

Fino a qualche decennio fa rappresentava una delle vie di Iglesias con il maggiore numero di attività commerciali, ad oggi via Garibaldi è invece un pallido ricordo e non soltanto da un punto di vista produttivo, ma anche del decoro urbano, sfregiata dalla noncuranza dei privati che tengono sotto scacco un’importante porzione di area (contenente anche degli edifici) abbandonata a se stessa.

I commercianti

«Fino agli anni ’90 erano oltre 40 i negozi presenti, ad oggi se ne contano una decina», racconta Ennio Tocco, proprietario di un’attività storica. Tocco ha conosciuto via Garibaldi nel periodo più prospero, vivendo progressivamente la lenta ma inesorabile decadenza: «Non è più appetibile per svariati motivi - racconta - fra questi lo stato d’abbandono di una vasta porzione d’area che contribuisce non solo a sottrarre degli spazi potenzialmente importanti, ma anche a rendere la via quasi inguardabile». Fino allo scorso anno uno degli edifici diroccati presentava un’impalcatura che veniva utilizzata da gruppi di ragazzi per intrufolarsi all’interno dello stabile; una costruzione che occupava il suolo pubblico e mutava l’edificio in un vespasiano abusivo. L’intervento dell’amministrazione comunale è occorso per costringere i privati a liberare il suolo pubblico e mettere in sicurezza lo stabile: «Ma a poco è servito - svela Tocco - perché ora entrano nell’area adiacente da un’apertura della recinzione».

Le proposte

Lo steso Tocco fu il promotore di una raccolta di firme fra i commercianti ed i residenti, che venne presentata nella passata consiliatura dal consigliere di FdI Luigi Biggio: «Depositai un’interrogazione su tutte le criticità che imperversano in via Garibaldi - racconta Biggio - chiesi degli impegni precisi, puntualmente però disattesi, fra questi anche l’installazione degli attraversamenti pedonali rialzati come deterrente per chi percorre la via ad alta velocità». Per Biggio la stessa amministrazione dovrebbe interloquire con i titolari dell’area e degli edifici in stato d’abbandono e costringerli a mettere in sicurezza le zone interessate: «Inoltre dal punto di vista commerciale - prosegue - questo Governo cittadino sta privilegiando la politica per la grande distribuzione e le saracinesche chiuse ne sono la conseguenza».

Anche per Simone Saiu, consigliere di “Insieme”, sarebbe opportuno riuscire a riqualificare via Garibaldi: «Significherebbe rimediare parzialmente alla situazione di squilibrio che si è creata con la via San Salvatore. Ma la riqualificazione deve andare di pari passo con delle regole che agevolino i residenti e l’afflusso di persone e non la ostacolino come invece sta avvenendo con le nuove regole sulla Ztl».Intanto il primo cittadino Mauro Usai spiega come grazie alle regole imposte dall’approvazione definitiva del piano particolareggiato del centro matrice, siano stati risolti i problemi storici e sui beni in stato d’abbandono appartenenti ai privati, chiarisce: «Ci sono delle interlocuzioni e inoltre le proprietà sono ora al corrente del nuovo strumento urbanistico a disposizione per lo sviluppo».

