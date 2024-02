Via Galvani riaperta in anticipo 

Potere delle elezioni, che evidentemente fanno correre i candidati e riescono persino ad accorciare i tempi dei cantieri. Così, per la gioia degli automobilisti di passaggio e dei residenti, capita che via Galvani venga riparte con tre giorni di anticipo rispetto al cronoprogramma. Una sorta di piccolo miracolo laico, con la circolazione ritornata alla normalità nel primo pomeriggio di ieri.

Undici giorni di stop

È una giornata di gioia condivisa, dopo undici giorni di passione per chi si è trovato incolonnato e attaccato al clacson alle prese con uno dei tanti cantieri in corso a Cagliari. Lo sa bene anche il direttore dell'Arst, Carlo Poledrini, che ieri mattina era sul posto: «Siamo riusciti a finire l'intervento in anticipo di tre giorni rispetto ai tempi previsti. Non possiamo che essere soddisfatti», dice con palese orgoglio. «Il grosso è fatto, adesso proseguiremo con interventi minori come la sistemazione delle fermate. L'intervento importante riguarderà la sistemazione della linea aerea necessaria per l'alimentazione», spiega. «In ultimo ci dedicheremo al segnalamento, quindi di tutti i sistemi di sicurezza che poi dovranno essere testati in attesa della riapertura dell'esercizio. Ovviamente si interverrà anche sugli attraversamenti. Tutte operazioni che non avranno alcun impatto sul traffico veicolare», assicura. «Come annunciato, ad aprile tutto sarà concluso. Ricordo che lo scopo è dare un servizio ai cittadini e non creare disagi, comunque inevitabili ogni volta che si interviene sulle strade».

Fine del caos

Gli inviti alla pazienza, in vista dei benefici futuri, ormai sono quasi una costante nella vita di chi si trova a percorrere le strade del capoluogo sardo pronto a essere rivoltato. Li hanno lanciati a giorni alterni un po' tutti: il sindaco, l'assessore alla Viabilità e anche lo stesso Poledrini. Ma non sembrano fare molta presa su chi si ferma al caos del momento che fa dimenticare il domani glorioso. È ciò che è capitato nel caso di via Galvani, interessata dai lavori per il raddoppio dei binari in vista della nuova linea della metropolitana leggera e chiusa al traffico veicolare dal 5 febbraio. Caos prevedibile, considerato che l'impresa - sarda ed evidentemente velocissima - ha avuto a che fare con lo snodo principale per il traffico delle auto in entrata in città da Quartu, Quartucciu, Selargius e Monserrato, e di quelle in uscita da Cagliari, intenzionate a raggiungere l’hinterland. Niente più file e rallentamenti vari: già dal primo pomeriggio di ieri la rabbia è rientrata e il ritmo è tornato quello di sempre; almeno nella zona di Genneruxi. Altrove si attendono con ansia nuove inaugurazioni. Quelle che mancano, e che chissà, magari arriveranno poco prima degli ultimi giorni utili per convincere gli elettori ancora indecisi.

