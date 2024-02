Via Galvani, disagi quasi finiti 

In attesa della riapertura di via Galvani, prevista per lunedì (ma potrebbe essere anticipata a domani) continua la gestione anarchica dei sensi unici a Genneruxi e viale Marconi.

Basta mezz’ora davanti alla scuola per vedere almeno dieci auto che dalla rotatoria in via Dell’Abbazia entrano contromano in via Stoccolma per tornare verso il centro città attraverso via Genneruxi e via Marconi. Qui, invece, proprio all’altezza del semaforo che obbliga a girare a sinistra per andare a Quartu, è abitudine utilizzare la corsia dedicata agli autobus per raggiungere via Mercalli e immettersi così nell’Arginale.

Il rituale

A tutte le ore il rituale è sempre lo stesso. Un’auto entra in via Genneruxi e arriva in piazza Olanda: per accorciare le distanze – rigorosamente contromano - svolta a sinistra in via Stoccolma, percorrendola tutta verso via Oslo, sbucando così nell’ultimo tratto di via Costantinopoli. Freccia a destra in via Cettigne e poi a sinistra in via Galvani e in un batter d’occhio- senza contare le infrazioni - si ritrova in via Mercalli. Lo stesso tragitto viene fatto da una Cinquecento rossa, una Fiesta e una Yaris. Senza dimenticare lo scooter che “brucia” anche stop e strisce pedonali.

«Servirebbe una telecamera: gli automobilisti stanno prendendo proprio una brutta abitudine e con i lavori in corso si sentono quasi giustificati», tuona Pino Aquila, rappresentante dei genitori della scuola di via Stoccolma. «Molti bambini aspettano in piazza Islanda i fratelli e le sorelle che tornano con lo scuolabus, ma succede anche all’imbrunire e i residenti, soprattutto quelli più anziani, sono preoccupati. Ho segnalato alla polizia locale e spero vengano presi provvedimenti, serve una loro presenza più frequente».

Le dimenticanze

Ma c’è anche chi, arrivando dal centro cittadino, “si dimentica” che viale Marconi è a senso unico da Quartu verso Cagliari. La pazienza e il buon senso non sono abbastanza convincenti per invitare gli automobilisti a svoltare a sinistra, salire sull’Asse mediano, percorrere qualche metro in più e prendere così l’Arginale dalla direzione giusta. No, in tanti utilizzano la corsia riservata agli autobus e percorrono a tutta velocità quel tratto di strada verso via Mercalli, convinti di non fare “nulla di male”. Poi quando all’ultimo si rendono conto che possono ancora accorciare le distanze, inchiodano in mezzo alla corsia e si immettono nel parcheggio del supermercato per arrivare subito nell’Arginale.

