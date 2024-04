Via Galvani, corsia occupata dai cartelli 

Ancora disagi per i residenti di via Galvani. Da giorni la corsia di destra, all’incrocio con viale Marconi, è occupata dai cartelli lasciati dall’impresa che ha realizzato un lavoro stradale. Non è chiaro il motivo del ritardo ma è certo che nelle ore di punta nella bretella si formano code. E gli automobilisti protestano.

La strada era stata chiusa per 11 giorni all’inizio di febbraio per consentire il raddoppio del binario della metropolitana leggera. Trattandosi di uno snodo importante per il traffico delle auto che entrano in città arrivando da Quartu, Quartucciu, Selargius e Monserrato, e di quelle che da Cagliari raggiungono l’hinterland, i disagi sono stati notevoli. Ora nuovi disagi. Per quanto tempo?

