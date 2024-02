Via Galvani, altri otto giorni di disagi 

Sul cartello che delimita l’area rossa del cantiere c’è scritto che i lavori per il raddoppio dei binari in via Galvani, necessari in vista del completamento della linea 3 della metro Repubblica-Matteotti, andranno avanti fino a lunedì 19 febbraio. Ancora otto giorni di disagi e traffico (e una grande dose di pazienza), quindi, per gli automobilisti. «La ditta sta lavorando mattina e sera con diverse squadre impegnate per terminare nei tempi prescritti e, se possibile, anche prima della scadenza del 19 febbraio», dice Carlo Poledrini, direttore generale di Arst, l’azienda regionale proprietaria di Metrocagliari che si occupa dei lavori della metropolitana. «Come già accaduto per la chiusura di altri passaggi a livello dove stiamo realizzando il raddoppio dei binari», vedi in Largo Gennari, «anche in questo caso il nostro obiettivo è concludere in fretta e riaprire la strada al traffico», dice ancora il direttore generale.

L’opera

I lavori in via Galvani, si sapeva, erano quelli più complicati e lunghi tra quelli per il raddoppio dei binari: da qui l’ordinanza per la chiusura della strada al traffico e lo studio della nuova viabilità temporanea per due settimane. Fino a questo momento, infatti, Arst ha “chiuso” le strade in prossimità dei passaggi a livello dove ha già effettuato i lavori per cinque-sette giorni al massimo.

Traffico

Dopo una settimana di disagi per gli automobilisti imbottigliati in viale Marconi, oggi, con scuole e uffici chiusi, il traffico dovrebbe concedere una tregua. Ma domani comincerà una nuova settimana di disagi. A creare il “tappo” sarà ancora (soprattutto) il semaforo di viale Marconi, sotto l’Asse mediano, che regola il traffico della auto che da Quartu svoltano a destra, direzione Pirri o Poetto, e quelle che da viale San Benedetto e viale Marconi si immettono sull’Asse mediano per prendere l’Arginale e raggiungere Quartu, Quartucciu, Selargius e Monserrato. Anche ieri, infatti, soprattutto la mattina, calcson che strillavano, scooter che zigzagavano, traffico impazzito.

Strade alternative

L’amministrazione consiglia di utilizzare i percorsi alternativi. Uno su tutti: gli automobilisti che da San Benedetto devono raggiungere Quartu possono transitare da via Genneruxi, evitando di restare imbottigliati in viale Marconi, e raggiungere più facilmente l’Arginale. Nessun problema, invece, per chi, già dentro Genneruxi, intende raggiungere l’Arginale: è sufficiente arrivare in Galvani e svoltare a destra in via Mercalli.

