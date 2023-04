Via Gallinara, il palazzo è in regola 

La sanatoria sulla costruzione del palazzo di via Gallinara 20 era stata concessa da un sostituto che aveva il compito di sostituire per soli tre giorni il dirigente titolare. Anche per questo due residenti del quartiere del sole, Alberto Onali e Sandro Mazzella, avevano presentato l’ennesimo ricorso al Tar contro il via libera del Comune all’edificio di sei piani.

Ma ieri il Tar, con l’ultima di una lunga serie di sentenze su questa intricata vicenda, ha detto ancora una volta no. I ricorrenti chiedevano l’annullamento - “per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili” - della determinazione del Comune di Cagliari del 13 ottobre 2017 sulla “Rimozione dei vizi concessione edilizia n° 709 del 4/7/2007 annullata con sentenza del Consiglio di Stato” e chiedevano “la condanna al risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi direttamente o indirettamente correlati all'adozione degli atti impugnati”.

La vicenda

I problemi della palazzina, realizzata dalla Progetto Casa costruzioni, sono sempre stati legati alla posizione a ridosso dello stagno di Molentargius, e all'eventuale obbligo di avere, in casi simili, l'autorizzazione paesaggistica. La mancanza del documento era stata all'origine della decisione con cui, nel 2012, il Consiglio di Stato aveva annullato la concessione edilizia rilasciata nel 2007 (sentenza confermata nel 2013 dalla Cassazione), poi il Tar aveva riportato tutto al punto d'origine: essendo stata presentata nel 2017 «un’istanza di autorizzazione paesaggistica», aveva spiegato il collegio, valutandola ci si doveva basare «tenendo conto della normativa» attuale. Municipio e Regione a quel punto avevano ritenuto non necessario il benestare paesistico e inesistenti anche eventuali vincoli archeologici o ambientali. Così la società aveva avuto il via libera.

Gli atti del Comune