Via Funtanaziu diventa a senso unico da via Roma verso via Trento 

Una delle strade più trafficate di Sinnai, la storica vecchia via Funtanaziu, sarà presto percorribile solo a senso unico di marcia, dalla centralissima via Roma, sino alle vie Trento e Giardini. Il senso unico inizierà all’altezza de “Sa panghiscedda”, un tempo piazzetta nel cuore del centro storico, frequentata soprattutto dagli anziani del quartiere. In un lontano passato ospitava uno dei negozi della belle èpoque di Luigino e Ada Mereu dove si vendeva di tutto, dal cibo allo zolfo, al carburo e a un semplice chiodo. Di fronte anche le mini botteghe del tempo e la macelleria di Nicheddu Serreli.

Da anni via Funtanaziu non è più in grado di reggere il doppio senso di marcia. Nel piano della viabilità studiato dal capo dei vigili urbani Giuseppe Fiori e dal suo vice Franco Orrù, responsabile proprio della viabilità, è previsto un intervento immediato. Probabilmente entro questo mese, via Funtanaziu diventerà a senso unico.

«Le modifiche - hanno aggiunto i due ufficiali - interesseranno diversi quartieri cittadini. Fra questi, le modifiche riguarderanno alcune strade nel quartiere San Cosimo e del quartiere che si sviluppa attorno a via Leonardo Da Vinci». (r. s.)

