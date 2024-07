Via Fontana ancora chiusa dopo il crollo 

Via della Fontana rimane chiusa al traffico e le macchine, dopo 25 giorni, ancora costrette a deviare il percorso. Era il 22 giugno quando, intorno alle 11 del mattino, un boato ha scosso la strada nel centro di Gonnosfanadiga, a crollare l'edificio di un privato che tutti identificano come l'ex magazzino del negozio della famiglia Marras. L’area dopo pochi minuti era stata messa in sicurezza e il sindaco Andrea Floris aveva provveduto a firmare un’ordinanza con la quale si apportavano le dovute modifiche alla viabilità si disponeva l’obbligo alla messa in sicurezza dello stabile entro venti giorni dal crollo.

Nel frattempo i giorni sono passati ma la strada risulta ancora transennata e chiusa. «È stata fatta un’ordinanza e ci sono dei tempi tecnici di cui i proprietari necessitano, allo stesso tempo dovranno rispettare la scadenza», dice il sindaco.

