Via Flumentepido, ora gli inquilini hanno acqua e luce 

La signora del secondo piano si confida prima al citofono e poi continua dal balcone. «Figlia mia, luce e acqua finalmente le abbiamo, il problema grande ora è l’ascensore». Che per chi ha un’invalidità del cento per cento, con difficoltà anche nella deambulazione - come nel suo caso - significa non potersi spostare da casa. «Per carità, sono felicissima, ma se non lo sistemano è come stare in prigione».

Nei trentasei nuovi alloggi di via Flumentepido, dopo la gioia per la consegna di metà settembre e la rabbia del giorno dopo e di quello a seguire, si sono fatti sicuramente passi avanti: la questione allacci idrici ed elettrici - denunciata poco dopo la consegna delle chiavi - pare essere stata risolta. Lo dice l’assessora ai Lavori pubblici Gabriella Deidda e lo confermano gli inquilini degli appartamenti nuovi di zecca. «Per quanto riguarda l’ascensore siamo in attesa delle certificazioni e del collaudo da parte della ditta specializzata, si stanno ultimando le pratiche», assicura l’assessora. «Restano alcuni piccoli interventi ancora da effettuare, di cui si sta occupando l’amministratrice nominata. Adesso sarà lei a portare avanti a una serie di pratiche burocratiche».

