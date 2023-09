Via Flumentepido, consegnati i 36 nuovi appartamenti  

Dopo anni di attesa, lo scorso maggio era arrivata la determina dirigenziale che assegna in via definita i nuovissimi 36 alloggi di edilizia popolare di via Flumentepido. Da allora le famiglie destinatarie aspettavano di poter entrare nelle loro case ma tra polemiche, verifiche delle graduatorie e scontri in consiglio comunale, ci sono riuscite solo ieri.

Le chiavi degli appartamenti sono state consegnate ieri mattina e la felicità si leggeva negli occhi dei fortunati. «La casa è la vita di una famiglia. E da oggi 36 famiglie hanno una nuova casa. I loro occhi felici valgono più di ogni altra cosa», ha scritto il sindaco Paolo Truzzu su Instagram.

«Tanto impegno. Tante criticità e critiche sterili. Ma con un impegno costante siamo riusciti a far costruire e assegnare questi nuovi alloggi», ha aggiunto sulla sua pagina facebook l’assessora ai Lavori pubblici Gabriella Deidda, che non ha potuto partecipare all’assegnazione. «Voglio ringraziare il servizio Erp tecnico e amministrativo dell’assessorato

Gli appartamenti sono stati classificati, ai sensi della normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, in accessibili (18 alloggi) e adattabili (gli altri 18).

