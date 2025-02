Via Fiume, tre auto distrutte da un incendio 

Tre auto sono state distrutte in un incendio divampato nella notte in via Fiume. Le fiamme, altissime, si sono sviluppate verso le tre, raggiungendo un’altezza di diversi metri e seminando il panico fra i residenti. Immediato l’allarme con l’arrivo di due squadre di pronto intervento dei Vigili del fuoco di Cagliari, mobilitati con due automezzi e sette operatori.

In meno di un’ora, il rogo è stato circoscritto e domato. Durante l’intervento,in via precauzionale, due inquilini residenti al primo piano di un appartamento vicino, sono stati invitati a lasciare la propria abitazione, fino al termine delle operazioni. Subito dopo sono stati avviati gli accertamenti per stabilire le cause dell’incendio: le tre auto erano parcheggiate una dietro l’altra.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli agenti del commissariato di via Firenze. Diverse le ipotesi: le fiamme potrebbero essere state provocate da un cortocircuito. Come non è da escludere il dolo, anche se per strada non sono state rilevate tracce di liquido infiammabile: si cercano eventuali testimonianze. Diverse le persone sentite anche durante la giornata di ieri. In merito non sono trapelate indiscrezioni. Sull’accaduto è stato anche inoltrato un rapporto alla Procura della Repubblica.

