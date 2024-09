«Via Fiume riaprirà entro pochi giorni» 

Disagi pesanti in Castello dopo la chiusura al traffico di via Fiume dovuta al crollo, mercoledì mattina, di un tratto del muraglione medievale. All'incrocio con via Porcell si lavora a tappe forzate dalle 7,30 di ieri con l’obiettivo di liberare la strada dai detriti e mettere in sicurezza la parete lesionata. «Non appena ci siamo resi conto del cedimento», ha dichiarato il sindaco Massimo Zedda, «abbiamo interdetto al traffico la strada e avviato tempestivamente i lavori di messa in sicurezza. Questi, in pochi giorni, determineranno sia la riapertura, sia la sistemazione dell’altra parte delle mura che, da anni, erano transennate. Lavori eseguiti in accordo con la Soprintendenza, che ci ha consentito di intervenire rapidamente, riconoscendo l’urgenza del caso». All’ingresso di via Dei Genovesi è previsto il ripristino del doppio senso di marcia «da anni ostruito a causa dei crolli e interdetto dalle transenne».

Traffico e tempi brevi

La sensazione, insomma, è che il problema possa essere risolto già nel fine settimana. Nel frattempo, però, i veicoli provenienti da via Ospedale sono costretti a dirigersi verso il Bastione di Santa Croce, con lunghe code da via Università a piazza Costituzione. «L'Amministrazione comunale», recita una nota diffusa ieri, «ha avviato azioni tempestive con l'obiettivo di riportare rapidamente la situazione alla normalità». Come confermato dall'assessore Yuri Marcialis (Mobilità e Infrastrutturazione urbana). «Stiamo cercando di fare il prima possibile», ha spiegato, «i lavori sono stati affidati con procedura d’urgenza, il cedimento è stato verosimilmente causato dalle recenti piogge e dai cambi di temperatura, con repentini passaggi dal caldo al freddo e viceversa che hanno indebolito la malta».

Ulteriori interventi

I lavori si estenderanno all'attiguo accesso al quartiere Castello, zona che risultava transennata da anni. «I primi interventi», si apprende dal Comune, «prevedono la demolizione del muretto in blocchi di calcestruzzo, realizzato in passato per proteggere dai calcinacci, e lo smontaggio delle parti pericolanti, con la conservazione del materiale per futuri restauri. Ulteriori attività includeranno l’eliminazione degli intonaci del parapetto, i quali si trovano in fase di distacco e rappresentano un ulteriore rischio». In programma c’è un ampio piano di restauro delle mura. «Oltre a via Fiume, saranno oggetto di messa in sicurezza anche le mura di via Cammino nuovo e quelle in prossimità della Torre dell’Elefante».

Via Don Bosco

Nel frattempo un altro allarme è scattato in via Don Bosco. La parete rocciosa sormontata da un muro in cemento, tra via Sant'Ignazio e viale Merello, quasi di fronte all'hotel Villa Fanny, si sta sgretolando. Tra i cespugli di cappero selvatico s’intravvedono lesioni profonde e sul marciapiede piovono frammenti di roccia, al punto che si è reso necessario il posizionamento di transenne a salvaguardia dell’incolumità di pedoni e veicoli.

