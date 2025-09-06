Via Fiume, pedoni a rischio: «Servono le strisce pedonali rialzate» 

Li avevano chiesti già negli anni scorsi, ma nel secondo tratto di via Fiume verso il Poetto, dov’era morto un ragazzo falciato da un camion, gli attraversamenti pedonali rialzati non si sono mai stati visti. Restano le strisce ormai deteriorate dal continuo transito delle auto, ora non più ben visibili. Nei giorni scorsi a rischiare di essere investita è stata la presidente del Comitato spontaneo di Quartello, Marina Lattanzi, che aveva anche promosso una raccolta firme per la sistemazione dei dossi.

«Il problema della strada», dice Lattanzi, «è noto da tempo. In quella via è stato travolto e ucciso un giovane, è evidente la pericolosità perché i mezzi sfrecciano incuranti del limite di velocità, ma soprattutto in barba alla prevenzione. Io stessa ho rischiato di essere investita e non trovo le parole per descrivere il mio stato d’animo, di paura mista a rabbia. È necessario lavorare subitoper la sicurezza di tutti».

Gli attraversamenti pedonali rialzati sono stati sistemati, per ora, nel primo tratto di via Fiume, da via San Benedetto a piazza IV Novembre. Nel progetto del Comune ne sono previsti anche altri, e questa volta dovrebbero rientrare il secondo tratto verso il Poetto, dove attravrsano tantissime persone dirette ai Giardini davanti via Austria.

