Via Fiume, la strada incompiuta 

I problemi, i soliti, sono ricomparsi nel giorno del grosso rogo di inizio agosto che ha mandato in cenere tutto il canneto. Gli idranti non funzionanti a bordo strada, hanno creato non pochi problemi alle forze anticendio in campo per spegnere le fiamme.

Perché passano gli anni e via Fiume, nell’ultimo tratto verso il Poetto, resta sempre un’incompiuta: non solo tra idranti che non funzionano ma anche tra marciapiedi finiti soltanto a metà. E proprio ieri pomeriggio, nella stessa zona, un altro rogo partito dal canneto ha richiesto l’intervento di volontari, vigili del fuoco e di un elicottero.

Il collaudo e gli idranti

Una situazione sempre a rischio, insomma. Anche per colpa di un collaudo che non è mai stato fatto perché di fatto i lavori in via Fiume non sono mai finiti. In ballo c’è ancora un contenzioso con l’impresa che aveva effettuato l’intervento, poi fallita. Adesso l’interlocutore dell’amministrazione dovrebbe essere il curatore fallimentare, ma per ora il futuro appare quanto mai incerto. Con buona pace di chi quella strada la percorre ogni giorno e che attende ancora la messa in sicurezza.

«La via Fiume persiste nella sua pericolosità sia riguardo alla viabilità, alla sicurezza, che alla tutela della prevenzione antincendio» sostiene la presidente del comitato di Quartello Marina Lattanzi che ricorda: «già nella riunione consiliare del 12 settembre 2016 fu richiesto un aggiornamento sulla condizione dell’impianto antincendio della via in questione, che è di competenza comunale. All’epoca la società che stava eseguendo i lavori era in liquidazione e il collaudo sarebbe dovuto essere affidato ad Abbanoa. Da allora ad oggi la situazione è drammatica, su quattro funghi antincendio presenti solo uno è funzionante, unico supporto presente per i vigili del fuoco e protezione civile, che hanno operato in estrema difficoltà durante l’ultimo recente intervento, dove il fuoco ha devastato parte del parco di Molentargius».

Altro problema è poi quello dei marciapiedi che in una buona parte non sono presenti perché appunto non erano stati realizzati e questo, prosegue la presidente «crea enormi disagi ai pedoni. A quanto ci risulta la via Fiume non sarebbe stata collaudata, e questo costituisce ulteriori limiti negli eventuali interventi atti a creare lo stato di sicurezza permanente».

I volontari

A sottolineare il problema degli idranti, è anche Daniele Scala dei Nos, intervenuti anche durante l’ultimo rogo. «Idranti che sarebbe stati utilissimi ma ci troviamo sempre davanti al solito problema. Per fortuna negli ultimi anni ne è stato attivato uno vicino alla legnaia che ci ha un po’ aiutato, ma è chiaro che da solo non può bastare. Sappiamo però che l’amministrazione sta facendo di tutto per poterli rendere funzionanti, anche quelli dell’anello che passa al Poetto. E speriamo che vengano attivati anche punti acqua a Capitana, Geremeas e Separassiu».

Il Comune

Sulla delicata questione di via Fiume dal Comune non trapela molto se non che «si sta cercando di venire a capo della questione e si spera di poter risolvere entro la fine dell’anno prossimo». Nel frattempo comunque arriva la conferma che si farà di tutto per attivare almeno gli idranti. La stagione degli incendi non è infatti affatto finita e i rischi sono sempre dietro l’angolo.

RIPRODUZIONE RISERVATA