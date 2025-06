Via Fiume e Margine Rosso, le strisce pedonali ancora non ci sono 

L’estate è arrivata ma degli attraversamenti pedonali richiesti a Margine Rosso e in via Fiume, nonostante petizioni e raccolte di firme, non c’è traccia. La questione è stata sollevata dal presidente dell’associazione turistica di Quartu, Roberto Matta, che aveva promosso una petizione on line per la realizzazione di dossi proprio in questi tratti, arrivando a circa settecento firme raccolte in pochi giorni.

«Siamo entrati pienamente nella stagione estiva e riemerge con forza la questione della sicurezza degli attraversamenti pedonali, un tema che dovrebbe essere prioritario ma continua a non trovare risposte concrete da parte di chi ha il potere e il dovere di intervenire», dice Matta: «Abbiamo una raccolta di quasi 700 firme, una delibera di Giunta che stanzia circa 300mila euro per interventi di questo tipo, una lettera ufficiale inviata tramite Pec al Comune e una nuova lettera firmata dai cittadini che chiedono misure urgenti per mettere in sicurezza gli attraversamenti, in particolare quelli che conducono verso Margine Rosso». Eppure, «nonostante questo le risposte latitano. Fingere di non sentire significa negare ai cittadini il diritto alla sicurezza e anche il rispetto per il loro coinvolgimento civico».

