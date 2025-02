«Via Fara, recuperate l’ex campetto» 

C'era una volta il campetto di via Fara, cuore pulsante di Stampace. Si giocava a pallone, si organizzavano tornei, si celebravano affollate feste all'aperto all'ombra dei maestosi campanili e della cupola della chiesa di Sant'Anna. Don Franco Matta, parroco dal 2021, ricorda quei tempi con grande nostalgia. «Tra il 1978 e il 1984 ero viceparroco e Stampace era molto diversa: c'erano tanti giovani, la parrocchia era più viva che mai». Oggi non è più così. «Purtroppo il rione si è spopolato, le case si sono trasformate in B&B, le piazze sono diventate spazi “mangia e bevi” e il nostro adorato campetto, tra via Fara e via Santa Margherita, versa in condizioni pietose». Un vuoto urbano in balia del degrado.

L'amarezza del parroco

«Il campo è ridotto ad un letamaio», denuncia rattristato il 72enne sacerdote nato e cresciuto a Stampace Alta, «uno spazio dimenticato da tutti, che di notte si trasforma in vespasiano a cielo aperto, soprattutto nei weekend». Una situazione “insostenibile” per don Matta. «Sarebbe ora che qualcuno intervenisse», auspica, «si potrebbe ripristinare il vecchio impianto sportivo o magari realizzare un bel giardino. Anche costruire nuove case, a mio avviso, non sarebbe una cattiva idea, con l’obiettivo di portare a Stampace nuove famiglie, nuovi giovani. Ben venga qualsiasi soluzione, insomma, l'importante è che si faccia qualcosa». Se si eccettua la parte bassa, utilizzata solo saltuariamente per il tiro alla balestra, il terreno versa in stato di abbandono. Per rendersene conto basta volgere lo sguardo oltre il malridotto parapetto in mattoni rossi che costeggia in discesa via Santa Margherita fin quasi a piazza Yenne. I rifiuti sono sparsi ovunque in mezzo alla vegetazione che cresce spontanea. Una foresta urbana disseminata di cartacce, bottiglie, lattine, sacchi ricolmi di scarti domestici. Ci sono perfino ceramiche da bagno, passeggini, mastelli abbandonati e pericolose lastre di eternit.

Appello dei residenti

Adolfo Costa, presidente del Comitato di Stampace, ha scritto al Comune per denunciare lo stato di degrado in cui versa il campetto, con tanto di documentazione fotografica. «Abbiamo scattato foto e realizzato video», spiega, «oggi il campo è una discarica, c'è di tutto, ed è anche pieno di topi. Abbiamo chiesto che sia ripulito, che in futuro possa tornare fruibile. Non siamo peraltro favorevoli alla realizzazione di nuovi edifici, meglio un giardino». L’appello è rivolto al sindaco Massimo Zedda. «Ci sembra una persona attenta, per cui siamo fiduciosi che intervenga subito. Su quell'area, tra l'altro, è in atto un contenzioso tra Comune e privati che si trascina da anni, ma questo a noi non interessa. A prescindere da chi sia il proprietario, chiediamo il ripristino del decoro, che l'erba sia tagliata e che i rifiuti siano rimossi prima che scoppi un incendio, come già accaduto in passato, o che qualcuno si faccia male, ad esempio qualche ragazzino vivace in cerca di avventura».

