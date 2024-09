Via Falcone, prigione di fango 

Ogni volta che una nuvola scura si affaccia nel cielo, in via Falcone i residenti trattengono il respiro. È una scena che si ripete da anni: la pioggia arriva e con lei l’incubo delle strade allagate, degli scantinati sommersi, delle famiglie intrappolate in casa.

La rabbia

Nessuno lo sa meglio di Chicco Collu, residente al confine con Quartu, che ha vissuto sulla sua pelle gli effetti devastanti di un’alluvione e anche mercoledì sera, dall’ultimo piano della sua casa, ha ripreso con lo smartphone quanto stava accadendo intorno alle abitazioni in via Falcone. «Quando piove viviamo nel terrore», dice l’uomo.

Via Falcone e via Borsellino sono al centro di un paradosso: intitolate a due figure simbolo della giustizia, si trovano oggi a rappresentare l’abbandono istituzionale. «Qui, basta una pioggia per trasformare le strade in paludi di fango», afferma Collu che ricorda ancora lo spavento per l’alluvione del 2006, quando la sua casa venne completamente sommersa. «All’epoca il sindaco Pierpaolo Fois aveva creato un fossato per far defluire l’acqua e cercare di salvare il salvabile. Nonostante quell’intervento improvvisato, il problema non è mai stato davvero risolto. Solo di recente è stato aperto un varco, concordato con i proprietari del muro che bloccava il deflusso dell’acqua, ma le soluzioni tampone non bastano più».

Abbandono

E se le buche e il fango diventano parte della quotidianità, il vero nemico è la sensazione di essere dimenticati. E i cittadini lamentano da anni la mancanza di sicurezza. «In via Nazionale ormai si sono dimenticati di noi», hanno più volte dichiarato i residenti, esasperati dalle continue promesse non mantenute. «Altrove le risorse si trovano, mentre la nostra zona resta l'ultima ruota del carro. Il Pru? Chissà se vedrà mai la luce, noi nel frattempo imbarchiamo acqua».

Il sarcasmo

Già perché tra acquazzoni e raffiche di maestrale, il pericolo è sempre in agguato, ma le risposte dal Comune tardano ad arrivare. E così l’ironia, spesso, diventa l’arma di chi si sente impotente. «La piscina comunale di via Giovanni Falcone è riaperta, munitevi di lettino e ombrellone», scrive furente Collu sui social ogni qualvolta piove. Ma dietro al tono sarcastico, si nasconde la rabbia di chi da tempo denuncia condizioni di vita inaccettabili: strade dissestate, cavi elettrici scoperti, marciapiedi inesistenti e una vegetazione selvaggia che cresce indisturbata.

«È un disastro – denunciò tempo fa Gianluigi Corona che ha acquistato ad Arbuzzeri nel 2010 –. Questo quartiere esiste da oltre 20 anni, per costruire l’impresa avrà indubbiamente pagato le opere di urbanizzazione al Comune diversamente non avrebbero potuto edificare, quindi la domanda sorge spontanea: che fine hanno fatto i soldi per sistemare la strada?».

RIPRODUZIONE RISERVATA