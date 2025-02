Via Einaudi, lavori sulla condotta 

Lunedì iniziano le operazioni di sostituzione della rete idrica a Villanova. Le vie interessate dalle operazioni di rifacimento saranno in totale otto: via Einaudi, via Orlando, via Abba, via Oristano e via Iglesias nel “distretto Sonnino” e via Ozieri, via Macomer e via Tempio nel “distretto San Vincenzo Medio”.

L’intervento durerà otto mesi ma, per evitare di bloccare completamente una zona nevralgica della viabilità, d’intesa col Comune il cantiere sarà strutturato a scaglioni. Si inizia dal primo tratto di via Einaudi (dall’incrocio con via Orlando a quello con via Alghero) dove si lavorerà per circa due settimane. Gli accessi alle autorimesse dei condomini saranno garantiti a eccezione degli orari strettamente necessari ai lavori stradali.

