Via don Giordi dissestata, allarme piogge 

Le prime piogge incombono e in via Don Giordi è già allarme. La strada di accesso al Molentargius è di nuovo un colabrodo piena di dossi e voragini.

E se già adesso passarci è un problema, il vero incubo arriverà quando le buche si trasformeranno in pozzanghere piene d’acqua. È la stessa storia che si ripete: il manto ecologico non riesce a reggere l’intensa mole di traffico e i vari interventi durano lo spazio di qualche settimana. Lo sanno bene i residenti che non sanno più a che santo votarsi. D’estate oltre alle buche c’è la polvere finissima a volare e ad avvolgere tutto, d’inverno invece è il fango a farla da padrone. Qualche tempo fa erano stati gli stessi residenti, con l’autorizzazione del Comune, a quotarsi per chiamare un mezzo che aveva spianato la strada che poi però puntualmente era tornata come prima. Soluzioni definitive pare che non si riescano a trovare, perché nell’area umida non è possibile asfaltare.

