Via Don Bosco, una strada abbandonata: «Siamo stati dimenticati» 

Nuova protesta degli abitanti di via Don Bosco, a Monserrato, per l’asfalto in condizioni precarie. La via si trova a ridosso del ponte dove passa la metro. Ci sono diverse buche e avvallamenti e quando piove si formano pozze d'acqua che rimangono per settimane.

«C'è un divario tra la nostra strada e quelle vicine, che sono in buone condizioni. Non sappiamo chi debba occuparsene, ma qualcuno intervenga», dice Ennio Zedda, un residente, il quale fa notare anche la presenza di sterpaglie sotto il ponte. «Se per caso qualcuno getta una sigaretta accesa, qui va a fuoco tutto».

Mattia Piras aggiunge: «Quando chiamo un portapizza o un corriere lo avviso sempre, perché la sera con poca luce, se non vedono le buche possono farsi male». Gli abitanti sanno che è una via secondaria, quasi “invisibile” se non ci si va di proposito ma chiedono che le loro richieste - ripetute da tanti anni - possano essere prese in considerazione. «Quando vengono a trovarmi amici o parenti, cercano parcheggio lontano o lasciano l'auto di fronte a casa col rischio di prendere male una buca e rovinarsi la carrozzeria», lamenta Piras. Con il vento forte, si solleva la polvere che arriva fino ai balconi delle case. (ste. lap.)

