Via Don Bosco  dissestata:  «Noi ignorati» 

«Noi completamente ignorati». A dirlo sono alcuni abitanti di via Don Bosco, strada a ridosso del ponte della metro che collega la città al Policlinico. L'asfalto è in condizioni molto precarie, ci sono diverse buche e avvallamenti e quando piove si formano delle grosse pozze d'acqua che rimangono per settimane intere. «Non abbiamo idea di chi debba occuparsene, ma qualcuno dovrà pur intervenire, non se ne possono lavare le mani, noi qui siamo abbandonati da sempre, questa è considerata una strada di secondo piano, e sembra non interessi a nessuno», sostiene Ennio Zedda, un residente, il quale fa notare anche la presenza di numerose sterpaglie sotto il ponte: «Se per caso qualcuno getta una sigaretta accesa, qui va a fuoco tutto, occorre prevenire il peggio tagliando le erbacce». Mattia Piras aggiunge: «Ogni giorno corriamo il rischio di farci male inciampando in qualche buca grossa, o di rovinarci l'auto e così tutte le persone che vengono a trovarci».

