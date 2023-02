Via di Vittorio tra rifiuti e degrado 

Passeggiando sotto la via di Vittorio, che dal campo sintetico in via Corterisoni riporta alla provinciale che da Villacidro porta a San Gavino, il panorama non è edificante. Nelle cunette che costeggiano la via di campagna e tutto intorno è un fiorire di buste e bottiglie di plastica, cartoni di pizza, lattine e sacchi di rifiuti abbandonati dove capita. Non mancano i vecchi televisori, capi di vestiario e scarti edili.

Le testimonianze

«Ogni tanto vado a correre in quel tratto di strada, è più vicina a casa mia rispetto alla panoramica. Di sicuro vedere la natura coperta dai rifiuti non è un bello spettacolo», si rattrista Bruno Saiu, un abitante della zona. «Quella parte di strada viene pulita regolarmente, ma nonostante questo chiunque si sente in diritto di gettare rifiuti di ogni tipo, sicuramente per non fare la fatica di differenziare. Capita anche il venerdì, quando c’è l'isola ecologica in piazza Italia: gli operatori ci sono la mattina, e il pomeriggio o la sera è di nuovo pieno di immondezza – conferma Pinella Pinna, una residente –. E non si pensi che siano le persone che abitano qui a farlo, perché gli incivili sono ovunque».

«Purtroppo nonostante questo problema venga spesso segnalato dai cittadini e venga altrettanto spesso monitorata dai vigili e bonificata dalla ditta Avr - che oltre che della differenziata si occupa anche di ripulire le discariche abusive - c'è sempre qualche incivile che continua ad abbandonare rifiuti. Quella zona è soggetta a continue visite di persone che non hanno rispetto né senso civico – specifica l’assessore all’Ambiente, Marco Erbì –. È stata fatta una pulizia delle cunette anche uno o due giorni fa. Quando la ditta fa la bonifica insieme alla municipale si cercano anche indizi che consentono di risalire alle persone che hanno abbandonato i rifiuti, delle volte non si trova nulla, altre volte si risale ai responsabili e in questo caso scatta subito la sanzione».

Strada al buio