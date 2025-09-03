VaiOnline
Marina.
04 settembre 2025 alle 00:14

«Via Dettori vive nel degrado» 

Dopo più di due anni e mezzo la strada è stata riaperta e alcuni residenti (pochissimi) hanno ripreso possesso delle abitazioni. Le buone notizie in via Dettori, segnata dal pericolo di crolli di gennaio 2023, finiscono qui. Resta infatti il degrado di un cantiere bloccato, in attesa di definire responsabilità e compiti, si moltiplicano i furti all’interno delle abitazioni, e sono poche anche le attività commerciali che hanno ripreso. «La situazione di Via Dettori continua a essere insostenibile», denuncia Edoardo tocco, capogruppo di Forza Italia. «I residenti vivono in una condizione di precarietà. Allo stesso tempo, i commercianti subiscono un notevole calo economico nonostante siano state stanziate delle risorse per i lavori. L'ordinanza comunale di febbraio, richiesta da alcuni di loro per poter riaprire in sicurezza, non ha ancora fornito risposte definitive a tutti. La strada versa in una condizione di degrado, con l'immondizia che danneggia l'immagine e il decoro di un'area centrale e turistica». ( ma. mad. )

