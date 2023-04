Via Dettori, un cantiere fantasma 

L'ultima volta che hanno visto anima viva nel cantiere è stata più di un mesa fa. «Alcuni tecnici facevano rilievi all’interno delle palazzine», dicono alcuni residenti. Da allora il nulla. Ogni tanto si affaccia qualcuno per un sopralluogo, una sbirciatina, ma tutto fermo, niente operai. Le inferriate che delimitano l’area si sono afflosciate, via Dettori è un cantiere fantasma. La strada che collega il Largo a piazza Savoia, messa in sicurezza più di due mesi fa, è chiusa dall’8 gennaio per il rischio crolli di alcune palazzine. Da quel giorno un centinaio di persone sono senza casa e una decina di attività commerciali senza più lavoro. «Qui non si vede più nessuno, e noi siamo fuori dalle nostre case da oltre cento giorni», dicono i residenti.

I tempi

Residenti e commercianti, preoccupati dall’assenza di operai che all’inizio di gennaio affollavano via Dettori, protestano per il silenzio calato sulla vicenda. «Sappiamo che il Ctu nominato dal Tribunale», l’ingegner Fausto Mistretta, «che deve stilare la relazione sulle cause che hanno provocato il rischio crolli, avrebbe dovuto inviare la relazione entro la fine di aprile», il termine era fissato per venerdì prossimo, «ma è bloccato perché la ditta individuata dal Comune per fare gli scavi necessari sulla strada ancora non ha cominciato i lavori», dicono. «Il progetto è stato completato nei giorni scorsi e sarà inoltrato entro oggi alla competente Soprintendenza in quanto le indagini, parzialmente distruttive, per quanto urgenti e indifferibili, interessano un’area di alto rischio archeologico», spiega l’assessora ai Lavori pubblici Gabriella Deidda. «Si conta comunque di poter effettuare al più presto le attività necessarie per consentire la conclusione della consulenza tecnica d’ufficio», dell’ingegner Mistretta, aggiunge.

Lo sviluppo

Quasi fosse una maledizione, sui destini di via Dettori continuano ad accumularsi ritardi, abbandono e misteri. «C’è una cattiva comunicazione sullo sviluppo dei lavori», spiega l’avvocato Giorgio Concas, studio in via Dettori e rappresentante legale dei condomini del civico 35. «C’è un problema legato ai tempi della burocrazia, ma il ritardo è innegabile. Il Comune fin da subito si è reso disponibile ad affrontare il problema, prima mettendo in sicurezza via Dettori, poi individuando l’impresa che dovrà effettuare gli scavi sulla strada. Ma oggi non c’è comunicazione sui tempi e sullo stato dei lavori», aggiunge. Il concetto lo ribadisce Pietro Paolo Mossone, ingegnere, rappresentante dei condomini del civico 32. «L’impresa designata è la stessa che fa i lavori per la messa in sicurezza dei vecchi silos all’interno del campus universitario. Dentro quel quadro economico vengono ricavate le somme anche per i lavori in via Dettori. Considerato che le opere sui silos dovranno essere completate entro maggio, c’è la speranza che entro lo stesso periodo si possano effettuare gli scavi anche in via Dettori».