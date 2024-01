Via Dettori, un anno di disagi 

In via Dettori c’è chi sta pensando di preparare, in segno di protesta, una torta con una candelina. Oggi, infatti, sarà un anno dalla chiusura della strada tra piazza Savoia e piazza Aramu dopo il rischio crolli delle palazzine. La principale porta di collegamento tra il Largo e la Marina è ancora sbarrata, i residenti sono ancora fuori dalle proprie abitazioni, i commercianti disperati senza lavoro o, quelli più fortunati, con enormi perdite di fatturato, e il «quartiere isolato e sempre più nel degrado», dicono i comitati dei residenti. Ma ora c’è una novità. «La prossima settimana», forse già domani ma è solo un’ipotesi, «l’impresa entrerà in cantiere», che non è del Comune, «coprirà gli scavi, e al termine», più o meno 15 giorni di lavori, «si potrà riaprire parzialmente via Dettori», spiega l’assessora ai Lavori pubblici Gabriella Deidda. A fine mese, quindi, aprirà il passaggio lungo il lato sinistro verso piazza Savoia, quello con i numeri civici dispari, per intendersi. «Speriamo che sia la volta buona», dicono in coro i commercianti della zona, «perché da quando via Dettori è chiusa la situazione è drammaticamente precipitata».

La delusione

All’ora di cena del 7 gennaio di un anno fa improvvisi cedimenti e crepe sui palazzi costrinsero i tecnici della Protezione civile a dichiarare via Dettori “zona rossa”, impedendo l’accesso a chiunque, residenti e commercianti. Da allora è stato un susseguirsi di perizie, carte bollate e rimpalli di responsabilità che, finora, hanno gettato nella disperazione i proprietari degli immobili e i gestori delle attività. «Dopo un anno la situazione è questa, quello che è accaduto in via Dettori testimonia la trascuratezza per questo quartiere», dice Francesco Alba, titolare di Buffhouse, uno dei nove locali chiusi da un anno. «Senza questo passaggio strategico il quartiere è diventato un deserto e gli affari sono andati a picco», gli fa eco Antonello, titolare di Vico B, negozio di abbigliamento accanto in via Dettori, in piazza Savoia. Sì, perché a essere penalizzati non sono solo i commercianti di via Dettori (che solo quasi un anno dopo hanno ricevuto i ristori) ma anche quelli delle strade accanto (che invece non hanno avuto nessun aiuto). «Ci saremmo aspettati l’apertura della strada per Natale, questo ci avrebbe aiutato a salvare il fatturato nel periodo più importante dell’anno. Invece neanche questo, speriamo che adesso sia la volta», sottolinea Gregorio, titolare di un negozio di abbigliamento da 20 anni in piazzetta Savoia. «Siamo tutti disperati, commercianti e residenti», sottolinea Raimondo, del Caffè Savoia, «in tanti anni di lavoro alla Marina non ho mai visto il quartiere così».

Il degrado

Guardano con fiducia alla riapertura di via Dettori anche gli “altri” residenti del quartiere, quelli non direttamente interessati. «Perché è vero che il degrado chiama degrado», dice Sandra Orrù, presidente del comitato dei residenti Aprite le finestre alla Marina. «Via Dettori è chiusa ma off limits sta diventando tutto il quartiere, con piazze e strade che sempre più diventano teatro di risse tra ragazzini ubriachi già a partire dal pomeriggio, spaccio di droga, etc. Ormai domina la paura, anche tra noi residenti». Vista così, la Marina sembra una zona di confine dove la normalità sembra un sogno. «I problemi sono sempre gli stessi, mancano controlli capillari, mancano le telecamere che erano state promesse. Se le cose continuano in questo modo», conclude la presidente del comitato residenti, «questo quartiere nn avrà più un futuro. I residenti se ne andranno e, anzi, alcuni lo stanno già facendo».

