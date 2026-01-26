Via Dettori, tre anni di sofferenze 

Recinzioni divelte, incuria, degrado, rifiuti e angoli trasformati in vespasiani. Via Dettori, nel cuore della Marina, è in uno stato di abbandono da tre anni. Il 7 gennaio 2023 il cedimento del terreno aveva causato crolli che avevano reso inagibili diverse palazzine. La strada era stata chiusa per evitare pericoli ai passanti e riaperta solo dopo un anno, il 24 gennaio 2024. Da allora poco è cambiato e gli incolpevoli proprietari di appartamenti e negozi aspettano i risarcimenti. Non sarà facile, ci vorranno anni, visti i tempi biblici della giustizia civile. Nel frattempo la strada pedonale che collega il rione del centro storico con piazza Yenne è terra di nessuno, vittima di uno scaricabarile tra istituzioni a cui purtroppo ci stiamo abituando: le proteste di residenti e commercianti, come sempre più spesso accade, sono finite nel nulla.

Far west

I temporali dei giorni scorsi, a prima vista, non sembra abbiano causato danni alle già martoriate palazzine. Anzi, hanno ripulito gli angoli che durante le serate di baldoria si trasformano in bagni pubblici. Le piogge, di contro, hanno contribuito ad aumentare il degrado negli spazi recintati che proteggono i piloni di sostegno. Dove si trova di tutto: ombrelli, cartacce, buste di plastica e bottiglie. «Venerdì e sabato qui va in scena il far west», racconta Alessandro Olisterno, titolare di un bar in piazzetta Aramu. «Lanci di bottiglie nella rete di protezione, risse, urla. Una situazione inaccettabile che non preoccupa chi amministra la città. In tre anni non è successo niente, solo parole e promesse».

Il disinteresse

L’avvocato Giorgio Concas ha studio e casa in via Dettori e rappresenta in giudizio alcuni proprietari di abitazioni e attività commerciali della strada. «L’immondizia si sta accumulando e nessuno fa niente per risolvere il problema, nessuno vede quanto sia grave, tutti si girano dall’altra parte. Una situazione che rappresenta un rischio dal punto di vista igienico sanitario». Ci sono novità dal punto di vista processuale? Chi è il responsabile dello smottamento del terreno che poi ha provocato i crolli? Chi pagherà i danni, che ammontano milioni di euro? No – afferma il legale – sul lato pratico non c’è niente di nuovo. La causa deve solo ancora istruita, l’udienza è stata rinviata a maggio ed è solo per la comparizione delle parti, poi nuovo differimento».

Il degrado

Se è vero che Palazzo Bacaredda non avrebbe responsabilità sui cedimenti è altrettanto vero che deve affrontare sia gli aspetti igienici sanitari che quelli sul decoro urbano. «Il Comune è uscito dal procedimento in quanto esente da responsabilità», precisa il sindaco Massimo Zedda. «È in corso un contenzioso tra Abbanoa e i privati. I sistemi di trattenuta degli edifici sono stati acquistati e installati dall’amministrazione. Allo stato attuale non possiamo fare niente e solo dopo che saranno consolidati gli edifici si potrà procedere con il resto delle attività». Sulla vicenda interviene anche il consigliere comunale di minoranza Roberto Mura. «I ritardi sulla riqualificazione di via Dettori sono insostenibili. Sono passati anni e la strada è ancora bloccata, tra impalcature e promesse mancate, con pesanti ricadute su sicurezza, residenti e attività. Servono decisioni immediate e tempi certi. Via Dettori non può più essere lasciata nell’abbandono».

