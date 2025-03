Via Dettori terra di conquista per i vandali 

Sono trascorsi quasi due anni e tre mesi dal giorno delle lesioni riscontrate nei palazzi, con il rischio crolli, e la chiusura di via Dettori e la dichiarazione di inagibilità di alcuni edifici. E tra ristori arrivati solo in parte, una battaglia giudiziaria in corso con Abbanoa ed enormi disagi, ora per i proprietari di locali e abitazioni si aggiunge anche l’incubo vandali. Nella notte tra venerdì e ieri qualcuno si è divertito a lanciare un grosso blocco di cemento contro la vetrata del BuffHouse, mandandola in frantumi. «Purtroppo», sbotta il proprietario, Francesco Alba, «questa strada è terra di nessuno. Ci sono aree diventate cantieri. E senza controlli la situazione può solo peggiorare».

Nessun segnale

Chi ha un’attività, chiusa dal 7 gennaio 2023, sta vivendo un incubo infinito. «Se dovesse succedere qualcosa a causa di queste incursioni, chi pagherà le conseguenze?», chiede ancora Alba. «Io ora devo pagare per sistemare la vetrata perché non la posso lasciare così. Ma è giusto? Non solo. Anche alcune settimane fa c’è stato un tentativo di incursione. Insomma l’assenza di controlli, i locali chiusi da più di due anni e tre mesi, una situazione che continua a essere di totale abbandono stanno rendendo questo tratto di strada appetibile per commettere qualsiasi tipo di azione». E all’orizzonte non ci sono segnali incoraggianti.

In Tribunale

La partita per il risarcimento dei danni per le lesioni risalenti al gennaio 2023 è ancora molto lunga. «La prossima udienza è fissata quasi a fine estate», ricorda ancora il proprietario del BuffHouse. Una battaglia in Tribunale che vede da una parte alcuni condomini e dall’altra la controparte, Abbanoa, responsabile – secondo i proprietari degli immobili di via Dettori – della perdita idrica che avrebbe causato il cedimento del terreno e le lesioni. «Stiamo battagliando da più di due anni e devo dire di essere molto stanco», aggiunge ancora Alba. «Noi non possiamo anticipare i soldi necessari per mettere in sicurezza gli edifici e i tempi della giustizia sono lunghissimi. Inoltre il degrado dei locali sta aumentando». I danni, secondo una stima dei condomini, è di circa due milioni e mezzo di euro. «Speriamo che il Comune possa fare la sua arte per mettere in sicurezza questo tratto di strada e restituirlo alla città». Anche perché di notte regna il buio. «Ritornando indietro non penso che aprirei un’attività qui. Stiamo notando come in molti stiano chiudendo nel disinteresse di tutti».

RIPRODUZIONE RISERVATA