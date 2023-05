Via Dettori, si inizia a scavare 

Per tutto il giorno si sente il rumore dei martelli e reti metalliche: gli operai della ditta incaricata dal Comune cominciano a smontare lo scheletro della speciale imbragatura che è servita a “legare” gli edifici a rischio crollo. Martelli, assi si legno, chiodi, puntelli: tecnici e operai fanno avanti e indietro dalla zona rossa. Dopo quattro mesi, in via Dettori è di nuovo un via vai di operai, camion, di polvere che si alza. La seconda fase del cantiere, quella più attesa da residenti e titolari delle attività commerciali, è cominciata: gli operai stanno allestendo il nuovo cantiere in vista dell’arrivo di gru e macchinari che serviranno per scavare nel sottosuolo e indagare le cause degli smottamenti. «Sono già state sistemate le reti di protezione, adesso si sta completando lo smontaggio della legnaia e di alcuni puntelli per consentire ai macchinari di entrare in cantiere», spiega Gabriella Deidda, assessora ai Lavori Pubblici.

Il programma

Smontata la legnaia, il primo passo sarà quello di sollevare i basoli, quindi si procederà allo scavo per capire quale sia stata la causa che ha creato gli smottamenti, mettendo a rischio la stabilità delle palazzine. Il tutto avverrà sotto la supervisione della Soprintendenza, del Ctu nominato dal Tribunale, l’ingegner Fausto Mistretta, e dei periti nominati dai residenti (come l’ingegner Pietro Paolo Mossone). Una buona notizia perché il Ctu, che deve stilare la relazione sulle cause che hanno provocato il rischio crolli, avrebbe dovuto inviare il documento entro la fine di aprile ma è rimasto bloccato perché la ditta individuata dal Comune per fare gli scavi necessari sulla strada ancora non aveva cominciato i lavori. «La ditta procederà rapidamente per consentire al consulente tecnico di inviare la sua relazione nei tempi stabiliti», spiega ancora l’assessora Deidda. «Questa nuova indagine costerà 180mila euro che l’amministrazione sta anticipando», e che si aggiungono ai 220mila già spesi per mettere in sicurezza tutta la strada lo scorso gennaio. Fino alla fine dei lavori, via Dettori resterà “zona rossa”.

I residenti

Gli abitanti, senza casa da quattro mesi, aspettano dall’8 gennaio. Da quando, cioè, in una notte è cambiato tutto e la loro normalità è finita all’improvviso. «Questo è un inizio», dice Samuele Russo, rappresentante dei residenti di via Dettori. «Mi auguro che il Ctu sia messo nella condizione di completare la relazione da inviare al Tribunale nei tempi stabiliti», a fine giugno. «Noi verificheremo che tutto si svolga nel più breve tempo possibile», aggiunge. La preoccupazione la spiega bene Nicola Belillo. «L’inizio dei lavori è un fatto che tutti aspettavamo, adesso speriamo che si proceda senza imprevisti, come il ritrovamento di beni archeologici che potrebbero bloccare di nuovo tutto». Un rischio concreto: le indagini, infatti, interessano un’area a rischio archeologico.