Via Dettori, si accende la video sonda 

È confermato: sarà il Comune ad accollarsi i costi per gli scavi finalizzati alla scoperta delle cause dei cedimenti di via Dettori. Operazioni che dovrebbero iniziare entro questa settimana, dopo che oggi i tecnici di Abbanoa, sotto le direttive del consulente tecnico Fausto Mistretta, effettueranno delicate indagini con una speciale sonda video che ispezionerà la condotta idrica dalla quale sarebbe scaturita la perdita. Da domani l’impresa incaricata dei lavori potrà provvedere a smantellare la pavimentazione per mettere a nudo le tubature per individuare le responsabilità e verificare se le fondamenta degli edifici hanno subito lesioni pericolose.

La spesa

Il Comune è in prima linea per cercare di velocizzare le operazioni e, di conseguenza, alleviare i disagi e le perdite chi di viveva o lavorava all’interno della zona rossa, tra piazza Aramu e piazzetta Demuro, off limit dal 7 gennaio. «Abbiamo portato in Aula consiliare una variazione di bilancio da 221.416 euro per sostenere le spese relative agli scavi, alla messa in sicurezza e al pagamento delle parcelle dei professionisti», afferma Gabriella Deidda, assessora comunale ai Lavori pubblici. «Il consulente del Tribunale ha chiesto che fossimo noi a togliere la pavimentazione per permettere ad Abbanoa la verifica sulla rete idrica». Un lavoro molto delicato. «Per tutelare la messa in sicurezza – aggiunge l’assessora – continueremo con il monitoraggio per capire se ci sono assestamenti».

Il perito

Parola d’ordine fare bene e in fretta. Fausto Mistretta sente i disagi dei condomini e dei gestori dei locali di via Dettori. L’agenda imposta dal Tribunale è rigida: entro il 26 aprile Mistretta dovrà produrre l’esito dell’indagine, entro il mese successivo potranno essere presentare le osservazioni. La relazione dovrà essere sul tavolo del giudice Vincenzo Amato entro il 26 giugno. «Avantieri gli operai del gestore idrico hanno smantellato la pavimentazione e aperto due pozzetti all’esterno dell’area transennata», spiega Mistretta. «Da quei punti partiranno le video-ispezioni nelle condotte idriche. Solo dopo la società Serlu, la stessa che ha installato i contrafforti, effettuerà gli scavi per capire esattamente cosa è successo. Per eseguire le operazioni elimineremo la copertura installata per proteggere dai calcinacci e le basi in cemento per il loro sostentamento. Sempre oggi – prosegue Mistretta – sistemeremo altri sensori in due abitazioni per accertarci che questi lavori non generino a loro volta altri cedimenti. Questa fase – aggiunge il ctu – è fondamentale per individuare cause e responsabilità». E il ripristino? «Spero che prevalga il buon senso e tutto si risolva in breve tempo con l’accordo delle parti».