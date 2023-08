Polvere, reti divelte e tubi scoperti: via Dettori, a Cagliari, è un cantiere abbandonato. La strada della Marina, tra piazza Aramu e piazzetta Demuro, è off limits dal 7 gennaio, quando crepe profonde sono comparse nelle facciate dei palazzi. Il prossimo mese il perito del tribunale depositerà la sua relazione, nel frattempo residenti e commercianti chiedono la messa in sicurezza e la riapertura della strada.

