Via Dettori, oggi riapre la “zona rossa” 

Dopo un anno e 17 giorni, oggi riapre la “zona rossa” di via Dettori. La strada tra piazzetta Savoia e piazza Aramu era stata dichiarata pericolosa dopo i crolli del 7 gennaio 2023 e da allora vietata a chi in quel tratto ci viveva o lavorava. Gli operai dalla seconda settimana di gennaio hanno lavorato alcuni giorni per coprire gli scavi che erano stati necessari per la ricerca della causa dei cedimenti.

Ieri il dirigente comunale del servizio Lavori pubblici, Paolo Pani, ha preparato l’ordinanza che stamattina sarà firmata dal sindaco. Poi anche quel nastro di plastica rosso, piazzato dopo che mezzi e recinzioni sono state spostate, sarà eliminato. L’ora X è fissata alle 10 ma è probabile che già da prima i pedoni possano riprendere possesso di quella strada.

Per il quartiere del centro storico è certamente una bella notizia. Da quando via Dettori è stata dichiarata pericolosa da Protezione civile e Vigili del fuoco, la marina era stata di fatto tagliata in due, diventando il posto ideale per balordi e ragazzini ubriachi fuori controllo.

Ora i proprietari degli edifici dovranno affrontare la fase più difficile: ottenere il risarcimento dei danni.

