Via Dettori, mistero sui fondi stanziati 

Centododici giorni dopo c’è un pezzo di città che continua a essere inagibile. Un’ottantina di persone ancora senza casa e una decina di attività commerciali senza lavoro e senza ristori (500mila euro annunciati, già stanziati con la Finanziaria regionale ma mai arrivati). Ecco via Dettori: la strada che collega il Largo con la Marina è sbarrata dall’8 gennaio scorso, da quando improvvisamente sono comparsi sui palazzi crepe che hanno obbligato le autorità a sfollare tutti i residenti, “sigillare” la via e mettere in sicurezza i palazzi in attesa delle indagini nel sottosuolo. Da quasi quattro mesi, abitanti e commercianti aspettano un segnale da parte dell’amministrazione: «Qualcuno ci dica quando cominciano i lavori per conoscere le cause che hanno provocato il rischio crolli», dicono riuniti davanti a via Dettori. Questa settimana sarebbero dovute cominciare le indagini nel sottosuolo, il Comune fa sapere che venerdì c’è stato un primo sopralluogo con l’impresa che dovrà effettuare gli scavi per capire le cause che hanno provocato le lesioni ai palazzi ma non dà certezze sui tempi. E la perizia tecnica richiesta dal Tribunale è già slittata di due mesi (fine giugno) proprio a causa delle mancate indagini nel sottosuolo.

L’incertezza

Sempre più delusi e arrabbiati, residenti e commercianti dicono di sentirsi «abbandonati. Non abbiamo un referente a cui rivolgerci, non sappiamo quando cominceranno i lavori né quando termineranno per poter tornare nelle nostre case», dice Nicola Belillo, uno dei residenti. «Sul sito istituzionale del Comune di Cagliari, una lettera datata 22 aprile diceva che le indagini sarebbero cominciate entro questa settimana. Siamo a fine aprile e ancora niente», dice Samuele Russo, mostrando la lettera del Comune. È l’incertezza che pesa sul destino di faamiglie e commercianti di via Dettori: «Oggi la cosa che spaventa è proprio il silenzio sulle date», dice ancora Russo, «nessuno si sta chiedendo come stiano vivendo i residenti in questo lungo periodo. Non vediamo all'orizzonte delle garanzie: non abbiamo notizia di tempi e risorse a disposizione. L'impressione è che manchi una cabina di regia. Non mettiamo in dubbio che ci siano delle buone intenzioni, ma a queste dovrebbero seguire i fatti».

Da quattro mesi è calato il “buio” anche sulle attività commerciali: senza lavoro e senza i ristori promessi ma non ancora arrivati. «Vorremmo poter usufruire dei ristori messi a disposizione dalla Regione, 500mila euro complessivamente, ma senza un interlocutore a chi va presentata la richiesta per ottenerli? E finora nessuno ha visto un centesimo», dice Francesco Alba, titolare di Buffhouse. «In questa vicenda non si tiene conto che le nostre attività sono innanzitutto aziende, io ho dovuto licenziare tre persone dopo la chiusura di via Dettori: persone che abbiamo formato, costruito professionalmente e che abbiamo liquidato con il Tfr. Ma tutto questo qualcuno lo prende in considerazione?», domanda. Anche chi può lavorare si lamenta. Claudio Crisafi, titolare di Sardissimo, per pochi metri è fuori dall’area rossa: «Ma da quando è chiusa, via Dettori non è più la stessa cosa, c'è più il passaggio di prima: stiamo parlando di un tratto di strada che ogni giorno veniva attraversato da tantissime persone e da molti turisti. Bisogna accelerare i tempi per la riapertura».

Il Comune