Via Dettori, la lunga attesa dei ristori 

L’8 gennaio 2023 la doccia fredda: via Dettori, nel cuore del quartiere Marina, viene chiusa dalla sera alla mattina a causa della lesione di alcuni palazzi a rischio crollo. Da allora per i commercianti è iniziato il calvario. Per mesi hanno aspettato i ristori promessi dalla Regione, ma quando – finalmente – ad agosto arriva il bando che destinava 500mila euro alle attività chiuse, «una parte dei fondi viene disimpegnata», tuona Francesco Alba, titolare di uno dei locali che ha dovuto abbassare le serrande, che parla anche a nome degli altri commercianti. «Che fine hanno fatto i soldi?», si domanda.

Il bando

«Da ottobre sto lottando con il Comune per capire dove sia finiti gli aiuti destinati a via Dettori. Il primo agosto viene finalmente pubblicato il bando pubblico, con requisiti molto stringenti, che destina 500mila euro alle attività chiuse», afferma l’uomo, «a settembre vengono individuate sette attività beneficiarie, mentre quattro vengono escluse. Con la successiva determinazione vengono attributi 60mila euro alle attività ritenute idonee, anzi a essere precisi, sono stati tassati e abbiamo ricevuto solo 57.600 euro».

Il bando, essendo stato pubblicato ad agosto, copre i primi sette mesi del 2023 e all’appello sembrerebbero mancare (i locali sono ancora chiusi) gli altri 202mila euro.

«Certo, il totale delle somme stanziate con il bando è di 298 mila, quindi dove sono gli altri?», si chiede Alba. «Capisco che l'aiuto non si poteva calcolare su base futura, ma era plausibile che al 31 dicembre 2023, essendo ancora chiuse le attività e permanendo nella stessa situazione di emergenza, la situazione era la stessa. Sarebbe stato opportuno procedere con un secondo bando che assegnasse la cifra rimanente andando così a coprire anche i mesi restanti», aggiunge il commerciante, ricordando ancora che il fondo stanziato dalla Regione e poi trasferito nel bilancio comunale avrebbe dovuto coprire tutto il 2023.

Troppa burocrazia

«Siamo a febbraio 2024, da mesi cerchiamo di capire cosa sia successo e dove siano finiti quei soldi, ma a oggi ancora nulla si è mosso. È assurdo pensare che sia necessario fare tutta questa gincana burocratica per vedere riconosciuto un proprio diritto», prosegue Alba, «ma poi, se le somme ci sono perché non assegnarle? D'altronde la procedura per il secondo bando sarebbe semplicissima perché andrebbe a ricalcare quella del primo. Perché gli uffici comunali devono rifiutarsi di fare un bando?». E aggiunge: «Noi siamo sempre state persone corrette ed educate, altri avrebbero bloccato via Roma o fatto più chiasso. Eppure noi siamo sempre rimasti al nostro posto, ma ora la situazione è diventata insostenibile. È necessario dare una risposta chiara, perché se non ora quando?».

L’assessore alle Attività produttive del Comune, Alessandro Sorgia, ha subito sposato la causa dei commercianti di via Dettori. «Appena ho inteso l’allarme mi sono mosso: i fondi stanziati dalla Regione, in accordo con l’assessora Ada Lai, sono tutti per quelle attività e a loro devono andare. I soldi non devono e non possono tornare indietro. Chiederò agli uffici un ulteriore approfondimento e che venga rispettato l’indirizzo politico dato».

