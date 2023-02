Via Dettori, la Giunta stanzia 221mila euro 

La Giunta comunale stanzia 221mila euro per i lavori urgenti in via Dettori, tra piazza Aramu e piazza Savoia, dopo i gravissimi cedimenti che si sono registrati lo scorso 7 gennaio. Lo stanziamento verrà ora sottoposto al Consiglio comunale come riconoscimento del debito fuori bilancio. Nella riunione di martedì, in tarda serata, è stato approvato anche il progetto degli interventi di messa in sicurezza.

L’emergenza dopo la comparsa di preoccupanti crepe in diverse palazzine, con il crollo di calcinacci e finestre e porte che non si chiudevano più, la zona è stata sgomberata: numerose famiglie si sono trovare senza casa e diverse attività commerciali hanno dovuto chiudere. Immediatamente il Comune, per la messa in sicurezza dei luoghi, ha affidato l’incarichi degli interventi necessari a professionisti specialisti per le valutazioni scientifiche statiche e geologiche e a una ditta per lo svolgimento degli interventi urgenti. Sono stati così individuati, l’ingegnere Antonio Vincis e il geologo Mauro Pompei. Gli esperti hanno svolto una prima relazione tecnica con i primi, urgenti, lavori, che sono stati effettuati per scongiurare il rischio crolli.

Ora il primo via libera, della giunta, ai lavori e al finanziamento da 221mila euro, in attesa del successivo passaggio in Consiglio comunale. (m. v.)

