Via Dettori, imprese escluse dai ristori  

E adesso chi “ripaga” le attività commerciali che non sono in via Dettori ma comunque attaccate e che come le altre (sette) che lì hanno invece sede hanno subito danni dalla chiusura della strada per il rischio crolli? A leggere il bando del Comune che mette a disposizione i cinquecentomila euro stanziati dalla Regione come ristori per per le attività commerciali, nessuno. Il problema è nato dopo un’interrogazione sul tema presentata dal capogruppo dei Progressisti a Palazzo Bacaredda Matteo Massa. «L’avviso del Comune che apre i termini per la presentazione delle domande di ristoro recepisce la delibera della giunta regionale», premette, «e si riferisce soltanto alle attività prospicienti, cioè quelle che hanno sede in via Dettori, escludendo di fatto tutte le altre che sono lì accanto, che certamente non hanno chiuso ma che hanno comunque subito perdite dalla chiusura del passaggio pedonale».

La vicenda

Il consigliere di opposizione non punta il dito contro il Comune ma chiede alla Giunta di aprire subito un dialogo con la Regione per rivedere quello che a suo dire è un “errore” all’origine. «Il Comune non ha deciso di escluderle», premette, «non aveva nessuno spazio interpretativo proprio perché l'indicazione è arrivata dalla Regione. La normativa regionale era nata in origine con lo spirito di contemplare i ristori anche per le attività vicine a via Dettori», per esempio quelle di piazza Savoia, piazza Aramu e via Baylle, «poi la delibera regionale che ha messo a disposizione i 500mila euro ha in un certo senso “tradito” quella indicazione. Adesso chiedo all’amministrazione comunale di verificare con la Regione se si possa fare un allargamento anche alle altre attività. Naturalmente con dei criteri», dice ancora Massa.

Le indagini

Sotto la lente di ingrandimento finisce anche il finanziamento regionale da centomila euro che dovevano servire per le indagini nel sottosuolo. «La legge regionale 21 febbraio 2023», dice ancora Massa, «autorizzava per il 2023 la spesa di euro 100.000 per studi e indagini sulle caratteristiche geologiche e idrogeologiche del sottosuolo del quartiere Marina di Cagliari, finalizzati alla valutazione del grado di sicurezza strutturale degli edifici, delle infrastrutture stradali e degli spazi aperti al pubblico. Che fine hanno fatto?», domanda il capogruppo. «Quel progetto è ancora in programma? E se si, chi lo deve attuare? E in quali tempi?». ( ma. mad. )

