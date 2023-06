Via Dettori, il sottosuolo è un colabrodo  

L’esperimento è di due giorni fa e ha dato un risultato certo: una delle due ramificazioni della condotta dell’acqua sotto via Dettori ha una perdita. È dunque questa, la causa del dissesto del terreno che ha costretto a evacuare palazzi, chiudere negozi e sbarrare la strada ai pedoni? La responsabilità, in definitiva, è quindi di Abbanoa? Forse sì, forse no: è qui che si arena, ma solo per ora, l’esperimento che il consulente tecnico nominato dal Tribunale, l’ingegnere Fausto Mistretta, ha condotto l’altro ieri. A questo punto, è necessario allungare un po’ lo scavo già eseguito, forse di un metro o poco più in direzione di piazzetta Aramu (sul lato opposto a quello di piazza Savoia) per vederci meglio, in senso letterale, in questa vicenda che sta costando assai cara a residenti e commercianti in quel breve tratto di strada alla Marina. È chiuso, assieme a parte delle abitazioni e locali commerciali, dal dicembre scorso.

Gli accertamenti

L’unica certezza è che la perdita idrica, sotto via Dettori, c’è. Che sia la causa dello smottamento del terreno nel sottosuolo è un’ipotesi, ma non l’unica: quella perdita potrebbe essere invece stata causata dallo stesso smottamento, provocato da qualcos’altro, quindi la questione diventa semplice da enunciare, ma difficilissima da chiarire. In definitiva, è nato prima l’uovo o la gallina, nel senso che viene prima la perdita d’acqua o lo smottamento? Quale delle due cose è causa dell’altra? Il Ctu incaricato dal giudice, Fausto Mistretta, spera di poterlo stabilire da lunedì, allungando un po’ lo scavo, perché la perdita non è visibile in quello attuale. Il calo di pressione c’è, ma dove sia la rottura della condotta (e perché si è rotta, cioè prima o dopo il dissesto nel sottosuolo) è ancora da accertare. Non a caso, dall’ufficio stampa di Abbanoa non giungono conclusioni: «Ci rimettiamo al lavoro del consulente tecnico, che stabilirà le cause dello smottamento». Fine delle trasmissioni, in attesa di notizie più certe.

L’esperto

«In ogni caso», chiarisce l’ingegner Mistretta, «è ancora da stabilire se la perdita d’acqua c’era e se fosse in grado di destabilizzare il terreno su cui poggiano gli edifici ora pericolanti». Si fanno dunque passi verso la verità, che però non è affatto a un passo.

Il Municipio

Ad attendere le conclusioni del lavoro del consulente tecnico del giudice, e pure con ansia, non sono soltanto residenti e commercianti cacciati via a dicembre dalle abitazioni e dai negozi: una risposta è attesa più che mai anche nel palazzo del Municipio. «In questa fase degli accertamenti», commenta Gabriella Deidda, assessora ai Lavori pubblici nella Giunta del sindaco Paolo Truzzu, «possiamo soltanto rimanere in attesa di un responso. So che sono necessarie altre prove, nel sottosuolo di via Dettori, e attendiamo che siano condotte e di conoscerne i risultati. Il Comune entrerà in campo quando la situazione sarà chiarita».

Lunga attesa

Resta, ormai da sette mesi, l’interruzione di ogni ricavo delle attività commerciali ospitate negli edifici che hanno subito importanti lesioni e pure nei dintorni, così come resta il disagio (e la spesa) delle famiglie che hanno dovuto precipitosamente abbandonare le proprie abitazioni, quando le crepe sulle facciate degli stabili sono comparse in forma assai minacciosa. Per poi peggiorare col trascorrere dei mesi. Ma ancora una causa ufficiale di questo disastro non c’è e la speranza di tutti, in quella zona della Marina, è che le indagini nel sottosuolo che saranno ampliate lunedì possano finalmente dare una risposta al popolo di via Dettori, e all’intero rione. Perché se c’è un colpevole, c’è anche qualcuno che paga i danni a chi li ha subiti.

