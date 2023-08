Via Dettori, il cantiere fantasma 

Polvere, reti divelte e tubi scoperti: via Dettori è un cantiere abbandonato. La strada della Marina, tra piazza Aramu e piazzetta Demuro, è off limit dal 7 gennaio quando crepe minacciose sono comparse nelle facciate dei palazzi. Una situazione che ha costretto Vigili del fuoco e Protezione civile a dichiarare zona rossa quel lembo di asfalto impedendo a chiunque di attraversarla e di accedere a negozi e abitazioni. Un disastro per chi vive o lavora nella zona ed è stato costretto a migrare, tra loro anche disabili, ospite di parenti o amici. In attesa che arrivino i 500.000 euro stanziati dalla Regione e che il perito del Tribunale depositi la sua relazione, commercianti e residenti chiedono a gran voce che la strada venga almeno messa in sicurezza e consenta il passaggio pedonale. Un’operazione non semplice nella partita delle responsabilità che vede schierate l’uno contro l’altro Abbanoa e Comune.

Senza visione

Pietro Paolo Mossone è il perito di parte che rappresenta un gran numero di proprietari degli immobili di via Dettori. «Il cantiere è fermo da mesi. Le indagini del sottosuolo sono concluse, aspettiamo la prima stesura della relazione del Ctu Fausto Mistretta per poi decidere come procedere e solo dopo potremo esprimerci nel merito». I lavori sono bloccati da alcuni mesi, ma i fondi per la messa in sicurezza della strada sarebbero esauriti. Se le risposte tecniche sulle cause e sui costi di ripristino sono giocoforza lente e contrastanti, per sbloccare la situazione è necessario un intervento politico. Il Comune o Abbanoa dovrebbero farsi carico delle spese che poi saranno reintegrate da chi ha causato il danno. Anche perché, una causa civile con i tempi della giustizia italiana, potrebbe durare anche 20 anni.

Gli esperti non hanno dubbi, il cedimento sarebbe stato causato da una guarnizione installata male nella flangia della derivazione della tubatura che porta al locale dove prima c’era una gelateria. Un vizio di forma nella realizzazione dei sottoservizi, che sono di proprietà del Comune ma dati in gestione ad Abbanoa, al quale spetta anche il collaudo e la manutenzione. Di contro in quella stessa palazzina mancherebbero porzioni di fondamenta perché mai realizzate. Insomma, sarà un lunga e articolata battaglia tecnico-legale anche perché, secondo una prima sommaria stima, i danni ammonterebbero a decine di milioni di euro.

La disperazione

«Siamo stati abbandonati», commenta sconsolato Alessandro Olisterno, proprietario del Maverick, locale di via Baylle a ridosso delle reti in metallo che circondano l'area pericolante. «Noi che siamo fuori dalla zona rossa non rientriamo nei finanziamenti concessi dalla Regione. «Quest’anno è stato molto difficile, la chiusura di via Dettori ha inciso negativamente sui nostri bilanci».

Il Comune

«Per via Dettori siamo in attesa della trasmissione prevista per settembre da parte del Ctu Fausto Mistretta della bozza di relazione di consulenza tecnica», afferma l’assessora comunale ai lavori pubblici Gabriella Deidda. «Le azioni successive saranno intraprese a seguito della conclusione di attività svolta nell’ambito del contenzioso. Il Comune per il tramite dei consulenti tecnici di parte dialoga costantemente con il Ctu. Per ora – chiarisce l’assessora – l’amministratore non può intervenire in nessun modo».

